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影/南加修剪樹木工被困大樹 情況危急 解救過程全記錄

范杜拉訊
修剪樹木工人被困在50呎高的大樹上，情況危急。（范杜拉縣消防局）
修剪樹木工人被困在50呎高的大樹上，情況危急。（范杜拉縣消防局）

南加范杜拉縣（Ventura County）一名修剪樹木的工人，日前被困在一棵50呎高的大樹上，手臂和腿部受傷，情況十分危急。消防隊員使用雲梯執行「起飛救援」（pick-off rescue），最後成功解救受困者，視頻詳細記錄了解救的全過程。

影音來源：范杜拉縣消防局／記者邵敏後製

事情發生在5月13日（周六），地點位於范杜拉縣西湖區（Westlake）Crest Drive 800號街區，當時一名工人在修剪樹木時被困在大樹上，情況危急。范杜拉縣消防人員趕到現場時，發現這名男子手臂和腿部均已受傷，他被困在50呎高的樹頂上，無法動彈。

消防部門發布的視頻顯示，工作人員使用雲梯執行「起飛救援」，一名消防員降落到男子身邊，他把受困者從樹枝間抱出來，並用繩索將對方固定，然後兩人同時降落到地上。

消防局發言人指出，受害者被解救後送往千橡市（Thousand Oaks）Los Robles醫療中心，目前情況穩定。

據悉，2022年4月，一名樹木修剪工倒吊在休曼橡林（Sherman Oaks）的一棵大樹上，同樣也是受困在約50呎高處，但被發現時已經身亡。

消防員在雲梯的幫助下，降落到受困者身邊。（范杜拉縣消防局）
消防員在雲梯的幫助下，降落到受困者身邊。（范杜拉縣消防局）
消防隊員成功解救受困者。（范杜拉縣消防局）
消防隊員成功解救受困者。（范杜拉縣消防局）

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