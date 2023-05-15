影/南加修剪樹木工被困大樹 情況危急 解救過程全記錄

修剪樹木工人被困在50呎高的大樹上，情況危急。（范杜拉縣消防局）

南加 范杜拉縣（Ventura County）一名修剪樹木的工人，日前被困在一棵50呎高的大樹上，手臂和腿部受傷，情況十分危急。消防隊員使用雲梯執行「起飛救援」（pick-off rescue），最後成功解救受困者，視頻詳細記錄了解救的全過程。

影音來源：范杜拉縣消防局／記者邵敏後製

事情發生在5月13日（周六），地點位於范杜拉縣西湖區（Westlake）Crest Drive 800號街區，當時一名工人在修剪樹木時被困在大樹上，情況危急。范杜拉縣消防人員趕到現場時，發現這名男子手臂和腿部均已受傷，他被困在50呎高的樹頂上，無法動彈。

消防部門發布的視頻顯示，工作人員使用雲梯執行「起飛救援」，一名消防員降落到男子身邊，他把受困者從樹枝間抱出來，並用繩索將對方固定，然後兩人同時降落到地上。

消防局發言人指出，受害者被解救後送往千橡市（Thousand Oaks）Los Robles醫療中心，目前情況穩定。