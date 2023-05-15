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快看世界／搭帳篷、吃餅乾 無證客抵美生活狀況曝光

三情況 你應62歲領社安金

南加61年鑽婚台僑夫妻長相廝守秘訣：先生永遠寵愛妻子

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
12對銀髮夫妻一同合影，並分享長久婚姻的見證。（記者張庭瑜/攝影）
12對銀髮夫妻一同合影，並分享長久婚姻的見證。（記者張庭瑜/攝影）

加州台灣人長輩會銀髮族婚禮紀念慶典暨每月例行的慶生會，5月13日（周六）在大洛杉磯台灣會館盛大舉行，也是台美人傳統周活動中最溫馨的慶祝活動。會長陳嘉邀請12對結婚超過40年以上的長輩們參加，長輩們除身著漂亮禮服，展現甜蜜的愛意，也分享白首偕老的秘訣，傳遞後輩「夫婦百年好，家和萬事興」的真諦。

這12對銀髮族伉儷的婚姻年限如下：61年鑽石婚的林順德與賴千枝、60年鑽石婚的林義宏與賴春子、58年金婚的楊嘉猷與王喜美、57年金婚的余中村與李月英、55年金婚的邱國斌與黃淑貞、52年金婚的謝進發與施美桂、51年金婚的林益誠與張慧珠、50年金婚的戴智信與戴金美、48年藍寶石婚的黃旗德與張由美、46年藍寶石婚的管怡斌與陳寶翠、45年藍寶石婚的堀川照一與掘川月理、以及41年紅寶石婚的楊錦忠與李映潔。

傳統周召集人冉瑞宜、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新聞組組長葉立傑，以及洛杉磯華僑文教服務中心副主任劉岱欣等貴賓，也紛紛上台為每對佳偶獻上祝福。

陳嘉致詞時說，長輩會每月都舉辦例會慶生活動，而5月配合台美傳統周系列活動舉辦這場盛大的銀髮族婚禮，這十分特別也獨具意義。在現代社會中，離婚變得普遍，因此這些長輩們寶貴的婚姻經驗，成為後輩們學習的榜樣。希望透過活動，傳遞出對婚姻價值的重視，並讓人們更珍惜並努力經營自己的婚姻。

當天，每對夫婦在婚禮進行曲的伴奏下，在一對花童，和伴郎賴群家、伴娘蔡秀玟的引領下，穿越幸福之門，象徵著他們進入婚姻的幸福領域，並獲在場人士的手動禮炮和熱烈歡呼聲。隨後，李基藏牧師帶領全體為每對銀髮夫婦禱告和祝福。迦勒團契演唱了兩首祝福歌曲「愛的真諦」和「可愛的家庭」，長輩們也獻上了兩首台語歌曲「牽阮的手」和「雙人枕頭」。這些歌曲引領著全體大合唱，每對銀髮族夫婦手牽手十指緊扣，甜蜜的歌聲彰顯出他們的愛情。

結婚最久的林順德和賴千枝夫婦分享了婚姻長久的秘訣，林順德甜蜜地說道，「人生有高低起伏，我們要永遠保持快樂，並耐心對待彼此。我只有一個方法，那就是讓我的妻子感受到她一生都被我寵愛著。」現年90歲的林順德和80歲的賴千枝，育有一男一女，還有四個孫女和一個曾孫女。

活動最高潮是由每對夫婦斟酒到七層的香檳塔上，喝交杯酒，與親吻新娘，全體與會者並一起舉杯同賀。此外，也切了三層高的蛋糕，經文處的葉立傑和洛僑的劉岱欣，也代表政府向每對銀髮夫婦贈送養生保健食品，祝福他們身體健康平安，長命百歲。 

 

每對銀髮夫妻輪流在活動中切下三層高的蛋糕，見證他們甜蜜的婚姻。（記者張庭瑜/攝影...
每對銀髮夫妻輪流在活動中切下三層高的蛋糕，見證他們甜蜜的婚姻。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯 加州 南加

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