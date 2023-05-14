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母親節好市多如花海 價格便宜選擇多

記者邵敏／洛杉磯即時報導
母親節周末，好市多就像花海，節日氛圍濃厚。（記者邵敏／攝影）
母親節周末，好市多就像花海，節日氛圍濃厚。（記者邵敏／攝影）

一年一度的母親節如期而至，南加華人紛紛慶祝這個溫馨的節日，送母親一束鮮花是很多人的選擇。洛杉磯縣蒙特利公園市（Monterey Park）的好市多(Costco)，節日周末成為一片花海，香氣四溢、價廉物美，均價在十多元左右的大捧鮮花，讓許多消費者高呼誠意滿滿。

（視頻來源：記者邵敏）

好市多平日就有鮮花出售，但在母親節周末，鮮花區更是推出眾多選擇。位於蒙市Market Pl Dr 2000號的好市多，鮮花品種數不勝數，引來無數消費者採購。有華人顧客形容，一眼望去好市多就像花海，節日氛圍非常濃厚。

玫瑰花顏色最為豐富，紅色、白色、粉色、黃色，應有盡有，兩打玫瑰售價18.99元，可選擇單一顏色，也有搭配多種色彩的花束。很多男性消費者在玫瑰區域挑選，華人Kevin表示，藉節日送妻子一大束新鮮的玫瑰花，平日因忙於工作，多是妻子照顧兩個孩子，送玫瑰不僅傳達愛意，更是母親節的最好祝福。

人們購買玫瑰花，祝福母親、妻子節日快樂。（記者邵敏／攝影）
人們購買玫瑰花，祝福母親、妻子節日快樂。（記者邵敏／攝影）

黃色的百合花也頗為眾人注目，一大盆幾十支花蕾的百合花，售價僅16.99元，價格誠意滿滿。人們爭相搶購，挑選最新鮮的那一盆，搬到購物車中。蒙市居民Amy表示，最喜歡這種黃綠相間的百合花，看上去清新優雅，而且是盆栽，可以一直養在家中。「孩子們都不在身邊，這是我給自己買的鮮花，慶祝節日快樂。」

黃色百合花售價僅16.99元，吸引人們搶購。（記者邵敏／攝影）
黃色百合花售價僅16.99元，吸引人們搶購。（記者邵敏／攝影）

除了玫瑰、百合外，還有華人喜歡的蘭花、康乃馨、芍藥，也有不同顏色搭配的花束，紅綠相間，分外迷人，價格從16.99元至18.99元不等。

好市多鮮花區域品種眾多。（記者邵敏／攝影）
好市多鮮花區域品種眾多。（記者邵敏／攝影）
鮮花價格從16.99元至18.99元不等。人們手捧鮮花，祝福天下母親節日快樂。（...
鮮花價格從16.99元至18.99元不等。人們手捧鮮花，祝福天下母親節日快樂。（記者邵敏／攝影）
好市多鮮花品種多，價廉物美。（記者邵敏／攝影）
好市多鮮花品種多，價廉物美。（記者邵敏／攝影）

好市多 華人 母親節

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