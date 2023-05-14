慈濟三節合一慶典 超1300人共襄盛舉

祈福儀式現場。（記者啟鉻／攝影）

慈濟美國總會14日舉行佛誕日、母親節 、全球慈濟日，三節合一活動。在聖迪瑪斯（San Dimas）總會園區舉辦佛誕祈福，感念佛恩、親恩、眾生恩。駐洛杉磯 台北經文處處長紀欽耀應邀參與，他祈福台灣國泰民安、祝願慈濟大愛永續。

影音來源：記者啟鉻

活動自上午9時開始，整個佛誕祈福儀式持續約一小時。據悉，這是在新冠疫情後，慈濟首次向社會大眾開放園區，參與者超過1300人。包括各個年齡層，族裔多元，大家齊聚一起，祈福佛誕節報佛恩、母親節報親恩、慈濟日報答眾生恩。當天安排的各項活動內容豐富多樣，有佛陀生平歷史展等。參與者很多都是全家出動，通過動，表達心中的愛。

慈濟美國總會執行長曾慈慧表示，後疫情時期，民眾身心均需要適當調整，洛杉磯縣政府負責心理健康的部門也參與宣導。當天活動現場為慶祝母親節有孩童手語歌表演、合唱團獻唱、擊鼓、扇子舞等。廣場周邊有美食區，提供多樣化素食美味、甜品飲料，有饅頭、涼麵、素食鐵板燒等，讓參與者活動之餘，品嚐健康美味午餐。

駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀全程參與佛誕祈福活動。他表示，這是他首次參加美國慈濟總會在聖迪瑪斯園區舉辦的活動，留下深刻印象。他希望慈濟大愛永續散播，祈福台灣國泰民安。祈福活動後，他還品嚐美食區提供的美味素食。

經文處處長紀欽耀（左三）、慈濟總會執行長曾慈慧（右三）等合影。（記者啟鉻／攝影）

美國慈濟總會園區設有諸多課程，包括園藝、茶道、花道、黏土班、手工藝製作，甚至還有職訓課程。還設立華語文中心，幫助居民學習中文課程。周六及周日，有受年輕人歡迎的惜福屋，參與者將大家捐獻衣服整理好，在緊急災難的時候提供給災民使用。