南加相機零售店2年7次被盜 最近又被15壯漢闖入損失6萬

相機和電子商品零售商Mac Star Cameras & Electronics的監視器畫面顯示多名壯漢闖入店內搜刮商品和現金，並放入黑色的塑膠袋。（圖片來源：KTLA新聞截圖）

科洛那市（Corona）一間相機零售商 開業兩年遭七次盜竊，最近一次發生在4月，15名壯漢闖入店內盜竊，造成近六萬元損失。

相機和電子商品零售商Mac Star Cameras & Electronics的監視器畫面顯示，4月17日凌晨6時，一輛汽車 將商店的玻璃門撞碎。15名帶著面具、身材壯碩的歹徒從破掉的玻璃門闖入，開始搜刮店內的商品。商店經理德加多（Melissa Delgado）表示，這群歹徒在短短3分鐘內，盜走商品與現金總價值約6萬元。

德加多根據監視器畫面推測，這群竊賊是慣犯，他們知道警衛的下班時間，並且能夠在商店警報系統被觸發後，從容有序的將商品和現金放入黑色塑膠袋內。

據KTLA報導，在經歷七次的搶劫後，德加多擔心該商店成為竊賊們鎖定的目標，但是每次報警似乎都沒有破案的消息。在4月的盜竊案中，歹徒留下用來撞破玻璃門的汽車，車內有身份證與手機 ，已交給警方協助調查。

11日在布班克（Burbank）的一家高檔商店，也發生一起入室盜竊案，至少10名嫌疑人開著一輛卡車直接撞開店門，並搶走價值約7萬元的商品。

這些竊案讓附近店家擔心不已，希望警方能夠加強巡邏，早日逮捕罪犯，讓他們能夠安心做生意。