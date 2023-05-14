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南加非凡華人母親 她們育兒、事業雙豐收

記者王若然／亞凱迪亞即時報導
非凡母親李敏華（左）接受佳音社社長鄒王見山頒發的獎盃和賀狀。（記者王若然／攝影）
非凡母親李敏華（左）接受佳音社社長鄒王見山頒發的獎盃和賀狀。（記者王若然／攝影）

母親節到來之際，佳音社13日晚在亞凱迪亞（Arcadia）舉辦第32屆「慈母手中線」活動，分享多個充滿母愛家庭的故事，並表彰了兩位非凡母親。該活動由世界日報協辦。

當天的活動共分享了四段母愛的故事，並表彰了兩位非凡母親。今年的非凡母親分別是李敏華和洪希。

李敏華是管理超600億元的Wealth Enhancement Group執行董事、資深副總裁暨財務顧問。這位在職場上大獲成功的女士，在家庭中也是一位好媽媽。單身的她獨自扶養一雙兒女，早年懷二胎時發現丈夫移情別戀，之後又經歷銀行裁員。這些都沒有打倒她。女兒上中學時，家裡有多了兩個寄養孩子。李敏華對四個孩子都照顧有加，最喜歡在假日帶著四個孩子出行遊玩。此外，她還是為慈善家，成立紀念母親的獎學金資助各神學院和莘莘學子追求學業。

另外一位非凡母親時洪希，是時間管理大師。她在家中是賢妻良母，養育三個孩子；在職場上是女強人，她從工作的銀行3000多名員工中脫癮而出，受到榮譽表彰。除了家庭和事業，她還堅持著長跑愛好。最近剛跑完倫敦馬拉松，正為柏林馬拉松，和明年的波士頓馬拉松做準備。她還是家中的星級廚師，孩子們最愛媽媽做的生煎包，煎餃，蔥油餅，面疙瘩湯等美食。

非凡母親李敏華來到了現場，而洪希因家住千橡市，路途遙遠未能到現場。

佳音社13日晚在亞凱迪亞（Arcadia）舉辦了第32屆「慈母手中線」活動。（記...
佳音社13日晚在亞凱迪亞（Arcadia）舉辦了第32屆「慈母手中線」活動。（記者王若然／攝影）

當晚活動上還分享了四段家庭故事，包括張靜和牧師兒子傳道的故事；「蒲公英的媽媽 」曲美霖和好友崔楠，兩個家庭育兒的故事；「媽媽的媽媽」侯昆生照看癱瘓孫子邱澤文的故事；楊海博士作曲「慈母手中線」紀念母親的故事。

佳音社社長鄒王見山說，「慈母手中線」活動每年表彰英雄母親，如今已經有32屆。初記得辦第一屆時，女兒還是和小孩子，如今時光飛逝，她都已經長大成人，成家立業。她說，過去疫情三年，是媽媽們辛勞的三年。希望藉由該活動說出媽媽的故事，紀念媽媽的愛和她辛勞的歲月。

洛杉磯世界日報協辦當天的活動，社長于趾琴通過視頻發來賀電。她說，母親不僅是個人家庭的守護者，還是社會的守護者。母親節是彰顯母親對家庭社會貢獻的重要節日。特別感謝佳音連續32年舉辦「慈母手中線」活動。

前阿罕布拉學區教委主席黃趙企晨作為特別嘉賓出席當天的活動，並進行了抽獎送大禮活動。禮品包括亞馬遜現金禮券，美國太子行三份精美的禮物籃，小林眼鏡行的男女名牌太陽眼鏡，三陽牌抽油煙機的電動按摩椅墊等，最高獎為中華航空公司提供的一張飛往台北的經濟艙機票。

抽獎環節。右一為黃趙企晨，右二為佳音社社長鄒王見山。（記者王若然／攝影）
抽獎環節。右一為黃趙企晨，右二為佳音社社長鄒王見山。（記者王若然／攝影）

馬拉松 母親節 世界日報

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