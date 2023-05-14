我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加男子家門口突遭槍擊 為護家人引走槍手

開票中／土耳其大選計票1/4 厄多安得票率54%暫時領先

南加男子家門口突遭槍擊 為護家人引走槍手

洛杉磯訊
在洛杉磯縣北嶺，一名男子在自家門口遭槍手襲擊，該男子試圖開車引走槍手，二人開始追逐。（匿名受害者）
在洛杉磯縣北嶺，一名男子在自家門口遭槍手襲擊，該男子試圖開車引走槍手，二人開始追逐。（匿名受害者）

5月12日，在洛杉磯縣北嶺（Northridge），一男子在家門口遭槍手襲擊，他為保護家中兩個孩子，試圖開車引走槍手，二人開始追逐。案件仍在調查中，仍不清楚槍手身分與開槍動機。

事件發生在12日下午6時30分左右，地點是Texhoma大街上一戶人家的門口，大門上的安全監控記錄事件的全過程。受害者將他的車停在自家門口的環形車道上，而一輛棕色起亞（KIA）轎車停在附近街道上伺機而動。

（影片素材來源：匿名受害者、KTLA，記者子為後製）

「我注意到有一輛可疑的車停在鄰居家門前，距離路緣較遠，看著很不尋常。」這名不願透露姓名的受害者回憶。當他把車停好，正要下車，突然發現那輛可疑車開到他家門前，隨後一名持槍男子跳下車並開槍。

受害者感到十分害怕，因為他的兩個孩子都在家裡，他開著車離開，試圖引走槍手。槍手也開始跟蹤他的車輛，同時有槍聲不斷響起。

受害者表示，一顆子彈擊中他汽車的後部，另一顆擊中他家門前的樹，還有一顆擊中鄰居樓上臥室的窗戶。受害者不清楚被槍擊的原因，但他相信槍擊是有針對性的。

受害者在開車離開的同時迅速報警，警方很快趕到現場，並確保屋內人員的安全。在監控錄像的後半部分，可以看到受害者的兒子打開前門尋找他的父親。

在洛杉磯縣北嶺，一名男子在自家門口遭槍手襲擊，該男子試圖開車引走槍手，二人開始追...
在洛杉磯縣北嶺，一名男子在自家門口遭槍手襲擊，該男子試圖開車引走槍手，二人開始追逐。（匿名受害者）

受害者希望洛杉磯警局（LAPD）能迅速逮捕嫌疑人。他描述槍手為一名黑人男性，身高約5呎10吋，體重180磅。他最後一次被目擊時戴著黑色面具，穿黑色衣服。警方指出，嫌疑人使用的武器是一把半自動手槍，駕駛一輛淺棕色起亞轎車。

受害人目前懸賞10萬元，獎勵任何能協助逮捕嫌疑人和使其定罪的線索。

洛杉磯 槍擊 汽車

上一則

特斯拉故障竟是動物惹禍 華人送修2次破財1600元

下一則

南加非凡華人母親 她們育兒、事業雙豐收

延伸閱讀

黑幫操縱 少年車手、槍手增

黑幫操縱 少年車手、槍手增
德州商場槍案奪8命 槍手攜8武器「全是合法購得」

德州商場槍案奪8命 槍手攜8武器「全是合法購得」
全美2023年「槍擊大屠殺」已22起 115人成槍下魂

全美2023年「槍擊大屠殺」已22起 115人成槍下魂
德州商場槍案╱英雄警速衝往現場 2分鐘擊斃槍手

德州商場槍案╱英雄警速衝往現場 2分鐘擊斃槍手
德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞

德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞
德州槍案8死7傷 目擊者：槍手身穿類似特警隊的全黑服裝

德州槍案8死7傷 目擊者：槍手身穿類似特警隊的全黑服裝

熱門新聞

牛錫麟表示，最好的牙齒保健，就是吃完食物、喝了飲料後馬上刷牙。（記者邵敏／攝影）

牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

2023-05-07 13:54
陳先生家的網費近三年來每年都上漲，到今年4月，甚至漲到約80元。（陳先生提供）

洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元

2023-05-09 18:04
從中國大陸走線（也稱偷渡）到美國的無證移民激增，洛杉磯就是熱門目的地之一。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱對話中國走線人 來美一周就後悔了

2023-05-09 22:28
洛杉磯購物中心The Grove，5月7日發生大規模鬥毆事件。（目擊者）

LA知名購物中心爆大規模鬥毆 路人驚叫警察在哪？

2023-05-08 14:20
東方航空公司宣布5月20日首航，推出經濟艙優惠票價。（受訪者提供）

東航新增洛杉磯—上海直飛 比轉機還便宜

2023-05-10 14:12
2023 年 5 月 8 日聖地牙哥，一名美國邊境巡邏人員指揮尋求庇護者在墨西哥蒂華納附近的邊境雙柵欄之間等待處理。 （美聯社）

遣返令失效 華人憂偷渡潮

2023-05-12 02:19

超人氣

更多 >
新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元

新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元
女神真的變樣？王祖賢教佛門禮儀 卻被嫌醫美過度

女神真的變樣？王祖賢教佛門禮儀 卻被嫌醫美過度
徐懷鈺「浪姐4」翻車影片曝光 網秒懂：難怪賈靜雯生氣

徐懷鈺「浪姐4」翻車影片曝光 網秒懂：難怪賈靜雯生氣
史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了

史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了
誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話

誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話