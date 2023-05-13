亞裔名人堂年度人物 星宇航空張國煒、Blackpink團員Lisa入圍

亞裔名人堂13日舉辦亞裔慶典。（記者張宏/攝影）

亞裔 名人堂（Asian Hall of Fame）13日在洛杉磯 Biltmore酒店舉行亞裔慶典，公佈了2023年年度人物30人入圍名單，他們來自不同的亞洲國家，未來從中選出15人成為亞裔名人堂年度人物，頒獎典禮將於10月21日在洛杉磯舉辦。

亞裔名人堂CEO謝明錦（Maki Hsieh）表示，今年有30位來自各領域的亞裔傑出人士入圍，包括加州 檢察長Rob Bonta、電動車巨頭倪頻（Pin Ni）、Starlux航空創始人張國煒（Kuo-wei Chang）、慈善家張祥華夫婦（Charlie Zhang And Ling Zhang）、CNN記者Lisa Ling、Blackpink偶像團體的Lisa、小說家Amy Tan等。

Robert Chinn基金會主席Karen Wang表示，五月是亞裔傳統月，希望亞裔能被世界各地的人認識。亞裔在美國各界做出很多貢獻，包括為奧斯卡博物館捐款。

2021年日环球小姐渡邊珠理(Juri Watanabe)表示，慶祝亞裔的盛典很重要，亞裔的傳奇需要被認識。她很自豪站在這裡 ，她是日韓混血，曾經在大連待過四年，所以會講一些中文，現在回到洛杉磯發展自己的事業。

今年名人堂的亞裔盛典，通過Queen Nation致敬音樂會的形式，向2023年年度人物提名人Queen樂隊主唱Freddie Mercury致敬。現場Queen樂隊演奏Queen的經典歌曲，該樂隊在2020年被MTV選為VMA最佳現場樂隊，同時Queen音樂以其充滿活力的再創作入選加州音樂名人堂。這次表演也為現場來賓帶來了沉浸式感受Queen樂隊魅力的機會。