庫卡蒙加牧場投百萬打造新健行步道 通向峽谷和瀑布

庫卡蒙加牧場市擬建設通向庫卡蒙加峽谷步道。（居民提供）

南加 內陸庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga ）擬打造新健行步道 ，預計兩年完成。近日，該市獲得聯邦撥款100萬元，用於建設通向庫卡蒙加峽谷（Cucamonga Canyon）和藍寶石瀑布（Sapphire Falls ）的健行步道。

這筆資金是加州 第33選區聯邦眾議員，眾議院民主黨團主席艾吉拉（Pete Agular ）力爭獲得，將投入內陸帝國15個社區項目總額3000萬元資金中的一部分，資金來自聯邦住房及城市發展署。他表示，庫卡蒙加峽谷是一個令人驚訝的戶外空間，吸引著南加各地戶外健行愛好者。這裡需要維護和保護，更重要的是這裡是安全的。這筆撥款和項目有助於提升民眾健康安全。

據報導，聖伯納汀諾國家森林因為嚴重乾旱，導致野火頻發，以致2013年8月將庫卡蒙加峽谷關閉。

根據市府官網資訊，市府管理部門決定對包括藍寶石瀑布在內的景區全面關閉，直到出台一個完整管理方案，以及一旦發生突發事件，可實施的應急計畫。根據提供健行步道指南網站AllTrails的消息，由於公共通道限制進入，一些健行愛好者通過私人物業進入峽谷，往返步道全長超過九哩。市消防局負責人哈里斯表示，峽谷有陡峭懸崖，如果步行到藍寶石瀑布，路程較長且途中很困難。

據稱，擬規劃的健行步道起點在Skyline 路和Almond街交會處，靠近摩根牧場（Mogan Ranch）。項目包括步道起點、進入峽谷步道以及提供健行者專用的停車場。市府正尋找靠近入口地塊，用於建設停車場，以便在步道向公眾開放時，緩解公眾停車壓力。目前，在進入峽谷的地方有警告標誌，提醒擅自進入峽谷可能遭處罰。