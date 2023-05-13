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華資超市南加西柯汶那市開分店 華人居民超驚喜

記者王若然／西柯汶納即時報導
大中華超市西柯汶那市分店4月開始營業。（記者王若然／攝影）
大中華超市西柯汶那市分店4月開始營業。（記者王若然／攝影）

近年來，南加州的華人超市不斷發展壯大，發展連鎖店，方便華人生活。近日，家住西柯汶那市（West Covina）的居民驚喜發現，住家附近竟不知不覺新開了一家大中華超市（Great Wall Supermarket）。

視頻來源：記者王若然

西柯汶那市居民劉女士近期去該市的香港廣場（Hong Kong Plaza）吃飯，發現新開了一家大中華超市。但劉女士說，這家超市內部還在裝修中，看似是剛剛營業。

通過記者實地了解，這家大中華超市位於987 S Glendora Ave，是在今年4月開始營業。內部與其他分店區別不大，包括蔬菜水果區、肉類區、米麵、冷凍、零食區等。5月1日周一下午，店裡有不少顧客，除了亞裔，還有非裔、西裔等不同族裔的面孔。該超市一周七天營業，目前正在招募店員中，店內部分區塊還在裝修。

根據大中華超市經理Ah Ping，此處之前為HK2生鮮市場，大中華超市將其收購重新開張營業。Ah Ping說，大中華超市在南加共有五家。每家店會根據不同地區的居民組成，略微調整貨品種類。近兩年，西柯汶那市及周邊城市的華人、亞裔越來越多，也是大中華在此開分店的原因之一。

其實不僅是大中華超市，越華裔開設的順發超市2022年9月1日在西柯汶那市也開了新分店，開張時舉辦盛大的開業典禮，吸引眾多民眾前去探店。與順發超市不同，本次大中華超市開業低調很多，截至5月2日甚至連谷歌搜索或yelp都搜不到。兩家超市相距一定距離，順發超市位於西柯汶那市南邊，與羅蘭岡（Rowland Heights）相鄰，與羅蘭岡的大華超市很近。

家住鮑爾溫公園市（Baldwin Park）的李女士說，平時去華人超市都要去聖蓋博、阿罕布拉等華人聚集城市，單程至少20分鐘。而西柯汶那市的這家大中華超市，開車單程只需13分鐘，以後不用再開那麼遠去華人超市了。

大中華超市所處的香港廣場，近期也在翻新招募更多商家。該廣場有不少亞裔商家和餐廳，包括Fujin日本拉麵，天火鍋（Ten Shabu），寫有中文招牌的牙醫診所等。在廣場的正中間，美食廣場Haven City正在建設中，正在招募商家入駐。

近年因房價飆升，尤其是華人聚集城市的房價上漲明顯，不少新移民退而求其次，選擇在艾爾蒙地（El Monte）、鮑爾溫公園、西柯汶那這類房價沒有那麼高，卻又靠近華人城市，生活還算便利的城市買房或租房，以致這些城市的亞裔居民這幾年增加不少。特別是西柯汶那市，南邊鄰近羅蘭岡、哈仙達岡、核桃、鑽石吧等華人聚集城市，房價沒那麼高，位置優越，很適合華人居住。

大中華超市新分店，讓不少附近的華裔居民驚喜。（記者王若然／攝影）
大中華超市新分店，讓不少附近的華裔居民驚喜。（記者王若然／攝影）

華人超市 亞裔 房價

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