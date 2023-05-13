前第一千金南加大畢業 歐巴馬全家觀禮

美國前總統歐巴馬和大女兒瑪麗亞出席小女兒的南加大畢業典禮。（校友陳懿提供）

美國前總統歐巴馬 （Barack Obama）和夫人米雪兒歐巴馬（Michelle Obama）12日現身南加州大學 （USC）的畢業典禮，給現場師生和家長們帶來一大驚喜。但他倆都不是今年典禮的演講嘉賓，而是畢業生家長，觀禮他們的小女兒莎夏（Sasha Obama）從南加大 取得了學位。

今年21歲的莎夏畢業於南加大Dornsife學院（Dornsife College of Letters, Arts, and Sciences），根據多家媒體報導，莎夏的專業為社會學（sociology）。歐巴馬夫婦以及他們的24歲大女兒瑪麗亞（Malia）都出席了莎夏的畢業典禮。

莎夏2019年在密歇根大學開始學習心理學，後來轉學至南加州大學學習社會學。而她的姐姐目前也在洛杉磯，從事電影行業。米雪兒去年透露，兩人「關係很近，住在一起。」

歐巴馬夫婦和長女盛裝出席了小女的畢業典禮。歐巴馬身著一身灰色西裝，米雪兒身著黑色禮裙，兩人手挽手走在一起。旁邊的瑪麗亞身著裸色吊帶裙。雖然全家人被保鑣一路護衛，但面對熱情的民眾，歐巴馬揮手致意。在莎夏上台領取了畢業證書後，一家人短暫停留便離開現場。