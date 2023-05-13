聖蓋博消防局110週年 開放日華人參與警民同樂

許多家長拍照為孩子們在消防車前留念。（記者朱敏梓/攝影）

華人 社區的聖蓋博市（San Gabriel）消防局，13日（本周六）舉辦年度「消防日」活動，眾多孩童和市民參與，慶祝該市消防局成立110週年，現場十分熱鬧。

在消防日活動中，居民帶著孩子們參觀和了解消防設備、消防和護理人員的操作，與消防員同樂，親身體驗各式各樣的消防工作，感受跨職業的樂趣。同時，民眾可以親身參與模擬消防演習，觀看消防及救援作業程序，通過多個攤位全面學習消防知識。

活動從上午10點開放到下午三點，當日上午已有大批民眾前來，很多是全家出動，家長帶著孩子在消防車前拍照，孩子們排隊等待進入消防車內參觀，體驗消防員的日常工作。現場為前來的民眾準備了許多小禮物，包括消防帽、冰箱貼、紀念袋、筆等。教育攤位前圍滿了民眾，消防員們為市民講解消防知識和日常防災妙招。消防日活動還有專門的繪畫區域，為孩子們提供了繪畫工具，許多小朋友在那裡發揮創造力，認真作畫。

除了有趣的活動、實用的知識，消防日還為居民們準備了美食 ，並且都是消防員們親手製作。美食攤位前排起了長長的隊伍，提供熱狗、薯條和小零食，民眾坐在休息區內分享美食，充滿歡聲笑語。