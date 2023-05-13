我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳義大利暫停核發中國簽證 義國使館否認

債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆美債恐變定時炸彈

聖蓋博消防局110週年 開放日華人參與警民同樂

記者朱敏梓／聖蓋博市即時報導
許多家長拍照為孩子們在消防車前留念。（記者朱敏梓/攝影）
許多家長拍照為孩子們在消防車前留念。（記者朱敏梓/攝影）

華人社區的聖蓋博市（San Gabriel）消防局，13日（本周六）舉辦年度「消防日」活動，眾多孩童和市民參與，慶祝該市消防局成立110週年，現場十分熱鬧。

在消防日活動中，居民帶著孩子們參觀和了解消防設備、消防和護理人員的操作，與消防員同樂，親身體驗各式各樣的消防工作，感受跨職業的樂趣。同時，民眾可以親身參與模擬消防演習，觀看消防及救援作業程序，通過多個攤位全面學習消防知識。

活動從上午10點開放到下午三點，當日上午已有大批民眾前來，很多是全家出動，家長帶著孩子在消防車前拍照，孩子們排隊等待進入消防車內參觀，體驗消防員的日常工作。現場為前來的民眾準備了許多小禮物，包括消防帽、冰箱貼、紀念袋、筆等。教育攤位前圍滿了民眾，消防員們為市民講解消防知識和日常防災妙招。消防日活動還有專門的繪畫區域，為孩子們提供了繪畫工具，許多小朋友在那裡發揮創造力，認真作畫。

除了有趣的活動、實用的知識，消防日還為居民們準備了美食，並且都是消防員們親手製作。美食攤位前排起了長長的隊伍，提供熱狗、薯條和小零食，民眾坐在休息區內分享美食，充滿歡聲笑語。

消防日活動的參與者至少一半是華人，且多數都是家長攜手孩子前來。居住在阿罕布拉（Alhambra）的華人鍾女士帶著兒子前來參加，她表示，自己是從學校文宣中得知這個活動，覺得很有意義便帶著孩子來看看，不僅可以讓孩子學習到防災知識，還能讓孩子近距離接觸消防員，提高鍛鍊身體的意識。

教育攤位提供消防知識普及和教育。（記者朱敏梓/攝影）
教育攤位提供消防知識普及和教育。（記者朱敏梓/攝影）
孩子們領取小禮物。（記者朱敏梓/攝影）
孩子們領取小禮物。（記者朱敏梓/攝影）
消防員們正在製作美味熱狗。（記者朱敏梓/攝影）
消防員們正在製作美味熱狗。（記者朱敏梓/攝影）

華人 美食 阿罕布拉

上一則

兩匪搶劫洛市服裝店 業主抵抗遭毒打重傷

延伸閱讀

台北市信義區驚現天坑 住戶一度受困 撤離16戶

台北市信義區驚現天坑 住戶一度受困 撤離16戶
4500個煙霧報警器 將贈低收入者

4500個煙霧報警器 將贈低收入者
東北總商會聯誼 品嘗家鄉美食

東北總商會聯誼 品嘗家鄉美食
台灣美食廚藝講座 5/18經驗分享交流

台灣美食廚藝講座 5/18經驗分享交流
消防教育活動 台僑青年親體驗滅火過程

消防教育活動 台僑青年親體驗滅火過程
日本大阪小學突傳不明異臭 50名學童緊急送醫

日本大阪小學突傳不明異臭 50名學童緊急送醫

熱門新聞

牛錫麟表示，最好的牙齒保健，就是吃完食物、喝了飲料後馬上刷牙。（記者邵敏／攝影）

牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

2023-05-07 13:54
陳先生家的網費近三年來每年都上漲，到今年4月，甚至漲到約80元。（陳先生提供）

洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元

2023-05-09 18:04
從中國大陸走線（也稱偷渡）到美國的無證移民激增，洛杉磯就是熱門目的地之一。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱對話中國走線人 來美一周就後悔了

2023-05-09 22:28
洛杉磯購物中心The Grove，5月7日發生大規模鬥毆事件。（目擊者）

LA知名購物中心爆大規模鬥毆 路人驚叫警察在哪？

2023-05-08 14:20
東方航空公司宣布5月20日首航，推出經濟艙優惠票價。（受訪者提供）

東航新增洛杉磯—上海直飛 比轉機還便宜

2023-05-10 14:12
2023 年 5 月 8 日聖地牙哥，一名美國邊境巡邏人員指揮尋求庇護者在墨西哥蒂華納附近的邊境雙柵欄之間等待處理。 （美聯社）

遣返令失效 華人憂偷渡潮

2023-05-12 02:19

超人氣

更多 >
「我裸體 房東性騷擾」非裔女租客設局誣告華人房東

「我裸體 房東性騷擾」非裔女租客設局誣告華人房東
白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院

白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院
網傳400名中國遊客滯留不回 義大利疑停發團簽

網傳400名中國遊客滯留不回 義大利疑停發團簽
傳400溫州客滯留不回 業者：義大利簽證耗時 成行不多

傳400溫州客滯留不回 業者：義大利簽證耗時 成行不多
李尚福被美國制裁 金融時報：中美防長香格里拉對話會晤機會低

李尚福被美國制裁 金融時報：中美防長香格里拉對話會晤機會低