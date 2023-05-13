兩匪搶劫洛市服裝店 業主抵抗遭毒打重傷

被搶店主目前仍躺在重症監護室。(Kloudpusherz)

洛杉磯 市中心一家服裝店主，慘遭入店搶劫的劫匪暴打，受傷嚴重，目前仍留在重症監護病房。

據洛杉磯警察 局稱，5月10日（週三）下午 4 點 49 分左右，犯罪嫌疑人走進位於主街 1100 號街區的服裝店。監控攝像頭拍到兩名蒙面竊賊走進弗蘭基·薩勒諾 (Franky Salerno) 的商店，搶奪薩勒諾的金項鍊、勞力士手錶和其他珠寶。劫匪手持半自動手槍對他進行一頓暴打，儘管薩勒諾試圖反擊，但毫無作用，薩勒諾在店內的朋友也遭到襲擊。之後兩名竊賊帶著現金和珠寶逃跑。

弗蘭基的女友奧克塔維亞尼 (Ivana Octaviani) 說，這件事讓她感到震驚、恐懼和憤怒，「弗蘭基週三遭到襲擊，那天他和他的朋友在那裡等警察來，劫匪拿走了他的大部分商品。」

奧克塔維亞尼說，薩勒諾的頭骨、眼窩、鼻子和手部多處骨折。她說，她受夠了洛杉磯的高犯罪率，並在本週早些時候搬到了亞利桑納州 （Arizona）。

兩名嫌疑人逃離現場，截止12日（本週五）晚仍逍遙法外。最後一次露面時，一名嫌疑人戴著黑色口罩，身穿帶有「X」字樣的黑色連帽衫和黑色褲子。 第二名嫌疑人最後一次露面時身穿藍白相間的連帽衫和藍色牛仔褲。