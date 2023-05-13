我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王思佳直播泣不成聲 「公開不送專櫃驗貨真相」

台前駐美代表高碩泰揭密 「川蔡通話」非即興之作

母親節送禮 南加超市網紅蛋糕好看又好吃

記者劉子為、陳開、朱敏梓／洛杉磯即時報導
Whole Foods母親節大幅海報（世說新聞團隊/攝影）
Whole Foods母親節大幅海報（世說新聞團隊/攝影）

5月14日母親節臨近，孝子賢孫們紛紛挑選好禮為母親送上一份節日祝福，其中甜蜜又滿載心意的蛋糕是很好的選擇。南加各大超市也爭相推出母親節限定款蛋糕，只在母親節期間售賣。例如以有機、高品質著稱的Whole Foods超市，推出了幾款價格實惠的「網紅款」母親節蛋糕，引得世說新聞團隊一探究竟。

巴沙迪那市的whole foods超市內充滿母親節氣息，到處張貼母親節大幅海報，在最顯眼位置擺放著母親節特供蛋糕。據店員介紹，這款蛋糕只在母親節期間推出，原價15.99元，母親節優惠打85折；如果是亞馬遜的prime會員，還可以享受額外九折優惠，算下來，稅前的價格僅為12.23元。

從外觀看，這款蛋糕是粉色愛心型，上面勾勒了紅色小花圖案，滿滿少女心，很適合送給媽媽。不過這款蛋糕尺寸較小，如果全家人分享，可能需要添加一個。由於蛋糕表皮是巧克力製作而成，比較硬挺，切開之後，內餡是巧克力蛋糕胚，搭配了覆盆子果醬，品嚐一口之後，濃濃的巧克力味夾雜著覆盆子的淡淡果香，能夠感受到用料很實在。但是，正如許多美國甜品一樣，這款蛋糕口味非常甜，尤其是表皮的白色巧克力塗層，在口味上更適合嗜甜的巧克力愛好者。

至於另一款鮮花杯子蛋糕，從外表上來看可以打滿分，粉色的玫瑰花、黃色的向日葵、紫色的鬱金香，皆栩栩如生，非常符合母親節的主題。杯子蛋糕頂部的奶油霜，從口感上來說偏甜，戚風蛋糕胚品嚐起來十分鬆軟，有巧克力和原味兩種口味，都很樂於推薦。

其實除了特供蛋糕外，whole foods的普通款蛋糕也適合送給母親。例如招牌草莓蛋糕，大小合適、也不算很甜，適合華人口味。許多人都覺得whole foods的價格會很貴，事實上，whole foods的蛋糕性價比非常高，20多元的價格就能買到「優質」蛋糕，據whole foods甜點師介紹，whole foods蛋糕用料很「紮實」，奶油、黃油等都選用的是許多普通烘培店都捨不得用的「高端」品牌。

除了whole foods，在好市多也有寫著「母親節快樂」的限定款蛋糕，且好市多也提供定制蛋糕服務，大家可以提前預訂，為媽媽送上最甜蜜的節日祝福。

Whole Foods母親節限定款蛋糕（世說新聞團隊/攝影）
Whole Foods母親節限定款蛋糕（世說新聞團隊/攝影）
鮮花造型的杯子款蛋糕（世說新聞團隊/攝影）
鮮花造型的杯子款蛋糕（世說新聞團隊/攝影）

母親節 好市多 亞馬遜

上一則

囂張群賊 開卡車撞高檔店打劫7萬元商品

延伸閱讀

26年不敢過母親節 白冰冰淚憶白曉燕「沒了就是沒了」

26年不敢過母親節 白冰冰淚憶白曉燕「沒了就是沒了」
母親節讓餐飲業愛又恨 高通膨下「沒太多賺頭」

母親節讓餐飲業愛又恨 高通膨下「沒太多賺頭」
母親節暖心話 媽媽更想聽到：要幫什麼忙？

母親節暖心話 媽媽更想聽到：要幫什麼忙？
慶祝母親節 華航祭9折優惠

慶祝母親節 華航祭9折優惠
母親節周末出遊 休士頓「3路段」小心塞車

母親節周末出遊 休士頓「3路段」小心塞車
佛誕節、母親節、慈濟日 三合一祈福14日

佛誕節、母親節、慈濟日 三合一祈福14日

熱門新聞

牛錫麟表示，最好的牙齒保健，就是吃完食物、喝了飲料後馬上刷牙。（記者邵敏／攝影）

牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

2023-05-07 13:54
陳先生家的網費近三年來每年都上漲，到今年4月，甚至漲到約80元。（陳先生提供）

洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元

2023-05-09 18:04
從中國大陸走線（也稱偷渡）到美國的無證移民激增，洛杉磯就是熱門目的地之一。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱對話中國走線人 來美一周就後悔了

2023-05-09 22:28
洛杉磯購物中心The Grove，5月7日發生大規模鬥毆事件。（目擊者）

LA知名購物中心爆大規模鬥毆 路人驚叫警察在哪？

2023-05-08 14:20
東方航空公司宣布5月20日首航，推出經濟艙優惠票價。（受訪者提供）

東航新增洛杉磯—上海直飛 比轉機還便宜

2023-05-10 14:12
2023 年 5 月 8 日聖地牙哥，一名美國邊境巡邏人員指揮尋求庇護者在墨西哥蒂華納附近的邊境雙柵欄之間等待處理。 （美聯社）

遣返令失效 華人憂偷渡潮

2023-05-12 02:19

超人氣

更多 >
賓士BMW並非富人最喜歡的車？ 有錢人更愛這兩品牌

賓士BMW並非富人最喜歡的車？ 有錢人更愛這兩品牌
「我裸體 房東性騷擾」非裔女租客設局誣告華人房東

「我裸體 房東性騷擾」非裔女租客設局誣告華人房東
馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她

馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她
寧德時代「電池王」王座不保 取而代之的會是它？

寧德時代「電池王」王座不保 取而代之的會是它？
中國造芯難 OPPO宣布終止研發晶片

中國造芯難 OPPO宣布終止研發晶片