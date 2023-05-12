全球文化與教育交流基金會授牌 國際天使小姐大賽啟動

全球文化與教育交流基金會授牌儀式，暨2023國際天使小姐大賽啓動儀式，9日在洛杉磯舉行，左起依次是Vince Pan、南巴沙迪那市議員Michael Cacciotti 、基金會會長Julia Guo和蒙市前市長劉達強。（記者張宏／攝影）

全球文化與教育 交流基金會授牌儀式，暨2023國際天使 小姐大賽啓動儀式，9日在洛杉磯舉行；基金會成立目的是團結華人 力量，通過教育文化、經濟和鼓勵華人投票參與選舉等形式來提升華人形象。

現場舉辦全球文化與教育交流基金會授牌儀式，基金會共同創始人和主席Vince Pan表示，基金會成立於 2022 年，致力於為全球不同種族、不同年齡、不同性別、不同地域的人們，帶來不同文化之間的交流、學習與影響。通過舉辦多元化公益活動、文藝演出、競技比賽等方式，促進世界文化的融合與發展。

基金會今年主打項目是2023國際天使小姐大賽的選美賽事。該選美大賽自今年3月開放報名以來，受到眾多女性朋友的關注。截至目前，在全球範圍內，已有超過數百名選手參與報名。大賽將於5月20日截止報名，5月31日前完成所有賽區的半決賽。

Vince Pan表示，比賽最終將甄選出20至30名 「天使」， 於6月17日在洛杉磯龍鳳賭場Parkweat Bicycle Casino舉行全球總決賽。選美大賽包括禮服秀、泳裝秀、才藝秀及現場互動問答環節。每個 「天使」 的美麗與智慧，魅力與內涵，都會得到充分展現。冠軍會獲得2萬元獎金、亞軍1萬元獎金、季軍6000元獎金，特別獎3000元的獎金與獎品，獲獎選手還有機會登上紐約時代廣場的大屏幕。