我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱評測母親節爆款平價蛋糕 值得買嗎？

快看世界／位於北美的原住民 竟與中國有血緣關係？

全球文化與教育交流基金會授牌 國際天使小姐大賽啟動

記者張宏/洛杉磯即時報導
全球文化與教育交流基金會授牌儀式，暨2023國際天使小姐大賽啓動儀式，9日在洛杉磯舉行，左起依次是Vince Pan、南巴沙迪那市議員Michael Cacciotti 、基金會會長Julia Guo和蒙市前市長劉達強。（記者張宏／攝影）
全球文化與教育交流基金會授牌儀式，暨2023國際天使小姐大賽啓動儀式，9日在洛杉磯舉行，左起依次是Vince Pan、南巴沙迪那市議員Michael Cacciotti 、基金會會長Julia Guo和蒙市前市長劉達強。（記者張宏／攝影）

全球文化與教育交流基金會授牌儀式，暨2023國際天使小姐大賽啓動儀式，9日在洛杉磯舉行；基金會成立目的是團結華人力量，通過教育文化、經濟和鼓勵華人投票參與選舉等形式來提升華人形象。

現場舉辦全球文化與教育交流基金會授牌儀式，基金會共同創始人和主席Vince Pan表示，基金會成立於 2022 年，致力於為全球不同種族、不同年齡、不同性別、不同地域的人們，帶來不同文化之間的交流、學習與影響。通過舉辦多元化公益活動、文藝演出、競技比賽等方式，促進世界文化的融合與發展。

基金會今年主打項目是2023國際天使小姐大賽的選美賽事。該選美大賽自今年3月開放報名以來，受到眾多女性朋友的關注。截至目前，在全球範圍內，已有超過數百名選手參與報名。大賽將於5月20日截止報名，5月31日前完成所有賽區的半決賽。

Vince Pan表示，比賽最終將甄選出20至30名 「天使」， 於6月17日在洛杉磯龍鳳賭場Parkweat Bicycle Casino舉行全球總決賽。選美大賽包括禮服秀、泳裝秀、才藝秀及現場互動問答環節。每個 「天使」 的美麗與智慧，魅力與內涵，都會得到充分展現。冠軍會獲得2萬元獎金、亞軍1萬元獎金、季軍6000元獎金，特別獎3000元的獎金與獎品，獲獎選手還有機會登上紐約時代廣場的大屏幕。

天使 教育 華人

上一則

深圳新世界及法人賄賂前洛市議員 判緩刑五年罰金400萬

下一則

消防教育活動 台僑青年親體驗滅火過程

延伸閱讀

2023年『世界華裔小姐大賽』北美賽區 海選閃亮登場

2023年『世界華裔小姐大賽』北美賽區 海選閃亮登場
快看世界／狗界的最高殿堂 威斯敏斯特大賽熱鬧展開

快看世界／狗界的最高殿堂 威斯敏斯特大賽熱鬧展開
新絲路中國國際少兒模特大賽 洛杉磯5月28日總決賽

新絲路中國國際少兒模特大賽 洛杉磯5月28日總決賽
第19屆「新絲路中國國際少兒模特大賽 」洛杉磯賽區啟動

第19屆「新絲路中國國際少兒模特大賽 」洛杉磯賽區啟動
MLB／大谷5支0沒關係 天使逆襲遊騎兵 全靠再見暴投

MLB／大谷5支0沒關係 天使逆襲遊騎兵 全靠再見暴投
MLB／天使連17戰地獄 大谷可能奉陪到底

MLB／天使連17戰地獄 大谷可能奉陪到底

熱門新聞

牛錫麟表示，最好的牙齒保健，就是吃完食物、喝了飲料後馬上刷牙。（記者邵敏／攝影）

牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

2023-05-07 13:54
陳先生家的網費近三年來每年都上漲，到今年4月，甚至漲到約80元。（陳先生提供）

洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元

2023-05-09 18:04
洛杉磯購物中心The Grove，5月7日發生大規模鬥毆事件。（目擊者）

LA知名購物中心爆大規模鬥毆 路人驚叫警察在哪？

2023-05-08 14:20
東方航空公司宣布5月20日首航，推出經濟艙優惠票價。（受訪者提供）

東航新增洛杉磯—上海直飛 比轉機還便宜

2023-05-10 14:12
從中國大陸走線（也稱偷渡）到美國的無證移民激增，洛杉磯就是熱門目的地之一。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱對話中國走線人 來美一周就後悔了

2023-05-09 22:28
經張小姐布置後的客廳，十分溫馨，其中沙發和書架由房東借出。（圖：受訪者提供）

ADU增額外空間 自住出租雙贏 成為新風潮

2023-05-08 02:20

超人氣

更多 >
64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡
女星溺斃 血中驗出迷姦水…母竟牽手被告：對判決滿意

女星溺斃 血中驗出迷姦水…母竟牽手被告：對判決滿意
牧羊犬玩疊疊樂慢慢抽出 網看傻：雙手玩不贏一張狗嘴

牧羊犬玩疊疊樂慢慢抽出 網看傻：雙手玩不贏一張狗嘴
地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期

地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期
馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她

馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她