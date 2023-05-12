我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱評測母親節爆款平價蛋糕 值得買嗎？

快看世界／位於北美的原住民 竟與中國有血緣關係？

消防教育活動 台僑青年親體驗滅火過程

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
海外青年文化大使協會的成員們在母親節前一同表達祝福，並在螢幕前合影。（邱啟宜/提供）
海外青年文化大使協會的成員們在母親節前一同表達祝福，並在螢幕前合影。（邱啟宜/提供）

洛杉磯海外青年文化大使協會（FASCA-LA），5月6日（周六）在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦消防器材安全教學和使用操作活動，青年志工們更以「台灣事知多少」設計目標課程，內容生動有趣，深受參與者廣泛好評。

客委會海外諮詢委員邱啟宜、洛杉磯華僑文教服務中心劉岱欣副主任、諮詢導師徐芝蘭、楊賢怡、劉煥君也全程參與，共同推動青年學生的消防教育。活動中除了利用投影技術教授緊急災難防患課程，更帶領學生們實地戶外教學。而課程中，邱啟宜也解釋了加州交通顏色法規，包括白色（臨時停車乘客上下，郵車投遞）、藍色（殘疾行動不便專用）、紅色（禁止停車泊車）、黃色（供乘客上下車和臨時裝卸貨物）、綠色（限制部分允許泊車時間），以及醫院手環國際識別（紅色表示患者過敏體質，綠色表示患者對乳膠醫療器材過敏，黃包表示患者因為年齡身體受傷或健康易失去平衡，粉色表示受限制的肢體以致無法處理靜脈注射，紫色表示患者預簽拒絕緊急搶救），讓參與者們增加不少新知識。透過大家搶題回答互動，參與學生除了學習新知識，也提升了對緊急災難防患的認識和應變能力。

課後參與同學在洛杉磯僑教中心停車場參與戶外消防器材體驗活動。透過介紹滅火器的種類區分：A.紙丶木 B.油液 C.電器用品 D.金屬電池等，以及使用方式：拉丶瞄丶壓丶掃丶看、和操作注意事項：站上風安全處，距離5-10呎，向火源底部左右移動噴掃，同學們掌握了基本消防知識。在現場聲效逼真的模擬演練中，他們也實際操作滅火設備工具，體驗了戶外丶室內廚房車庫消防設施的重要性。

學生和指導老師一同實際體驗滅火過程，並合影留念。（邱啟宜/提供）
學生和指導老師一同實際體驗滅火過程，並合影留念。（邱啟宜/提供）

洛杉磯 過敏 加州

上一則

全球文化與教育交流基金會授牌 國際天使小姐大賽啟動

下一則

南加州中文學校聯合會舉辦春季學術比賽 促進中文學習

延伸閱讀

深圳新世界及法人賄賂前洛市議員 判緩刑五年罰金400萬

深圳新世界及法人賄賂前洛市議員 判緩刑五年罰金400萬
洛市公校區將安裝減速帶 降車禍保安全

洛市公校區將安裝減速帶 降車禍保安全
洛杉磯群賊膽大妄為 駕車夜闖商店打劫

洛杉磯群賊膽大妄為 駕車夜闖商店打劫
南加州5月這些地方免費玩 老少咸宜

南加州5月這些地方免費玩 老少咸宜
凱芯文教5/28首辦亞太裔家庭日 免費看水果奶奶電影

凱芯文教5/28首辦亞太裔家庭日 免費看水果奶奶電影
凱芯文教首辦亞太裔家庭日 免費看公視水果奶奶電影

凱芯文教首辦亞太裔家庭日 免費看公視水果奶奶電影

熱門新聞

牛錫麟表示，最好的牙齒保健，就是吃完食物、喝了飲料後馬上刷牙。（記者邵敏／攝影）

牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

2023-05-07 13:54
陳先生家的網費近三年來每年都上漲，到今年4月，甚至漲到約80元。（陳先生提供）

洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元

2023-05-09 18:04
洛杉磯購物中心The Grove，5月7日發生大規模鬥毆事件。（目擊者）

LA知名購物中心爆大規模鬥毆 路人驚叫警察在哪？

2023-05-08 14:20
東方航空公司宣布5月20日首航，推出經濟艙優惠票價。（受訪者提供）

東航新增洛杉磯—上海直飛 比轉機還便宜

2023-05-10 14:12
從中國大陸走線（也稱偷渡）到美國的無證移民激增，洛杉磯就是熱門目的地之一。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱對話中國走線人 來美一周就後悔了

2023-05-09 22:28
經張小姐布置後的客廳，十分溫馨，其中沙發和書架由房東借出。（圖：受訪者提供）

ADU增額外空間 自住出租雙贏 成為新風潮

2023-05-08 02:20

超人氣

更多 >
64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡
女星溺斃 血中驗出迷姦水…母竟牽手被告：對判決滿意

女星溺斃 血中驗出迷姦水…母竟牽手被告：對判決滿意
牧羊犬玩疊疊樂慢慢抽出 網看傻：雙手玩不贏一張狗嘴

牧羊犬玩疊疊樂慢慢抽出 網看傻：雙手玩不贏一張狗嘴
地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期

地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期
馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她

馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她