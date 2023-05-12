消防教育活動 台僑青年親體驗滅火過程

海外青年文化大使協會的成員們在母親節前一同表達祝福，並在螢幕前合影。（邱啟宜/提供）

洛杉磯 海外青年文化大使協會（FASCA-LA），5月6日（周六）在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦消防器材安全教學和使用操作活動，青年志工們更以「台灣事知多少」設計目標課程，內容生動有趣，深受參與者廣泛好評。

客委會海外諮詢委員邱啟宜、洛杉磯華僑文教服務中心劉岱欣副主任、諮詢導師徐芝蘭、楊賢怡、劉煥君也全程參與，共同推動青年學生的消防教育。活動中除了利用投影技術教授緊急災難防患課程，更帶領學生們實地戶外教學。而課程中，邱啟宜也解釋了加州 交通顏色法規，包括白色（臨時停車乘客上下，郵車投遞）、藍色（殘疾行動不便專用）、紅色（禁止停車泊車）、黃色（供乘客上下車和臨時裝卸貨物）、綠色（限制部分允許泊車時間），以及醫院手環國際識別（紅色表示患者過敏 體質，綠色表示患者對乳膠醫療器材過敏，黃包表示患者因為年齡身體受傷或健康易失去平衡，粉色表示受限制的肢體以致無法處理靜脈注射，紫色表示患者預簽拒絕緊急搶救），讓參與者們增加不少新知識。透過大家搶題回答互動，參與學生除了學習新知識，也提升了對緊急災難防患的認識和應變能力。