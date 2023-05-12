深圳新世界及法人賄賂前洛市議員 判緩刑五年罰金400萬

前洛杉磯市議員José Huizar接受深圳新世界公司賄賂。(Gettyimages)

總部位於洛杉磯 市中心的深圳新世界責任有限公司（Shen Zhen New World I LLC）及其負責人，因以賄賂手段獲取在洛杉磯市中心建設摩天大樓的開發權，12日被洛杉磯聯邦法院判處五年緩刑並罰款400萬美元。被告使用包括豪華旅行和虛假貸款 等方式賄賂前洛杉磯市議員José Huizar，以獲得洛杉磯市批准在市中心建造一座 77層摩天大樓，送出了賄款超過100萬元。

此次對深圳新世界責任有限公司及其法人的400萬罰款是美國法定的最高罰款。負責本案的聯邦地區法官John F. Walter12日在宣判量刑時表示，「公共腐敗要付出沉重代價」。

本案2022年11月進行了11天的聽證，陪審團最後裁定深圳新世界被控三項電匯欺詐、四項州際和國外旅行賄賂罪以及一項賄賂罪成立。

根據起訴書，本案被告深圳新世界公司法人代表黃偉（Wei Huang），57 歲，中國深圳居民，在聖瑪利諾也有房產。審判過程中他沒有出庭，據信目前逃往中國。

根據起訴書，2010年黃偉負責的深圳新世界公司買下了洛杉磯市中心的洛杉磯大酒店（L.A. Grand Hotel ），該酒店位於洛杉磯市第14區，當時該區市議員正是José Huizar。

55歲的Huizar來自播佑岡（Boyle Heights），他當時兼任洛杉磯市議會規劃和土地使用管理委員會主席，該委員會負責監督洛杉磯的主要商業和住宅開發項目城市。

2018年6月，深圳新世界向洛杉磯市規劃部門提出申請，計劃將洛杉磯大酒店改建為一座商住兩用的摩天大樓，該77層的大樓據稱是密西西比河以西最高的建築。

根據起訴書，從2013年2月到2018年11月，深圳新世界公司通過黃偉向Huizar提供現金、賭場籌碼、私人飛機和商業航空公司的航班、拉斯維加斯豪華酒店和賭場的住宿、昂貴的膳食、水療服務、賣淫服務、政治捐款，還為Huizar秘密解決與一名前員工對其性騷擾 及威脅訴訟案提供的60萬元抵押品。

檢方在法庭上指出，深圳新世界和黃偉向Huizar提供的賄賂，意圖通過他獲得洛杉磯大酒店的重建項目。