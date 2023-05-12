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母親節送溫暖 加州中華工商婦女企管會訪安養院

記者朱敏梓/阿罕布拉市即時報導
加州中華工商婦女企管會訪安養院，母親節送溫暖。（記者朱敏梓/攝影）
加州中華工商婦女企管會訪安養院，母親節送溫暖。（記者朱敏梓/攝影）

加州中華工商婦女企業管理協會（Chinese Women's Business Association of California）在母親節前夕，特別拜訪阿罕布拉市「Brookdale Alhambra」安養院，為住在這裡的老人們送上節日的問候和禮物。

美國亞美尼亞全國委員會（Armenian National Committee of America）西部區域代表Jina Maleksarkissians、 Edward Barsoumian也參加了本次活動，並貼心的為老人們準備了充滿中國風的對聯和禮物。這代表了不同文化不同族裔，對於母親節都是一樣的重視，送上滿滿的愛心。

加州中華工商婦女企業管理協會會長Eva Qian表示，當天準備了鮮花、禮物和便當，希望老人們能夠開心度過每一天，也希望老人們能夠得到社會更多關注和關愛。創會會長任菲比說，非常開心接受邀請，也很感謝熱情的會員們準備了許多禮物。協會成員們向老人們表達了深深的敬意和關懷，並和對安養院內的看護以及工作人員的辛勤工作表示敬佩。安養院行政主管Helena Sun和活動組長史廼麗，也對商會的到訪表達感謝。

為了讓老人們感受到節日氣氛和溫馨的關懷，商會特別邀請了魔術師 David ，為老人們進行精彩的表演，精湛的魔術表演引來現場陣陣歡呼，掌聲不斷。

同時商會會員們踴躍捐贈愛心便當50份，精美禮品60份，包含禮品袋、康奈馨花束、牙刷洗漱套件、消毒紙、口罩、圍巾、水晶幸運星座、中式絲綢紙巾套、護手霜、能量棒、草本香皂、手電筒， 另捐贈拐杖十個，及兩幅畫作和書法若干等豐富禮品。會員們和老人們進行互動，讓他們感受到社區的溫暖和關愛。

此次活動得到老人們的熱烈歡迎和感謝。加州中華工商婦女企業管理協會表示，希望通過這樣的活動，可帶動更多人關注老年人的生活和健康。會員們表示將繼續致力於服務社區，為推動社會進步與和諧做出貢獻，共同為社區建設貢獻力量。

加州中華工商婦女企業管理協會會長Eva Qian致詞。（記者朱敏梓/攝影）
加州中華工商婦女企業管理協會會長Eva Qian致詞。（記者朱敏梓/攝影）
魔術師表演精彩魔術，引來陣陣掌聲。（記者朱敏梓/攝影）
魔術師表演精彩魔術，引來陣陣掌聲。（記者朱敏梓/攝影）
協會成員們為老人送上鮮花。（記者朱敏梓/攝影）
協會成員們為老人送上鮮花。（記者朱敏梓/攝影）

加州 母親節 口罩

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