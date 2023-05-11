小鳥有情義 窗外呼喚被困「朋友」 屋主舉動預感好兆頭

屋裡的小鳥因為很久沒吃東西，斷斷續續的飛著，最後落在梳妝台化妝品上。(路霞提供)

小鳥有情義，一隻被困室內一周，另一隻一直在窗外呼喚它。

南加 東北總商會會長路霞，日前去北加 住宅，發現一隻鳥被困家中多日，窗外一直有一隻紅頭小鳥在外邊呼喚這隻小鳥，路女士感慨兩隻鳥的情義，最後將小鳥放生。

影音來源：記者張宏

路女士4月底回到北加州 的住宅，有一天早上她在床上恍惚聽到有雨滴的聲音，以為外面下雨了。等她起床查看才發現室內不知道何時進來了一隻棕色小鳥。她說，她一周前剛回來過，走之後可能幫忙看房子的人開窗開門時，這一隻鳥誤打誤撞撞進來，結果因為家裡一直沒人，被關在家裡足足一星期。小鳥一周沒有進食，感覺蔫蔫的。

她說，小鳥的個頭很小，大概是手掌一半大。最開始還飛來飛去，時不時跑到窗戶旁，讓她發現窗戶外面有一隻漂亮的紅頭小鳥，在和這隻小鳥對話，好像在說「你快想辦法出來，我等你一起玩。」她聽工人說這幾天這隻紅頭小鳥常來這裡，就飛到窗戶前面，嘰嘰喳喳的叫著。屋裡的小鳥因為很久沒吃東西，斷斷續續的飛著，先是飛到男主人的帽子上，後來又飛到她的梳妝台，落在一個小黃人的裝飾物上就不動了。

路女士見小鳥可憐，就把小鳥放在手上，拿到外面放生。她說，小鳥也是有靈性的，它進來她家也是有緣分，但她沒養過鳥，不知道餵它什麼，而且外面那隻紅頭小鳥一直找它，讓它們團聚比較好。小鳥在她手上待了一會就展翅飛到了旁邊的樹上，在樹上待了好一會，好像不捨得走一樣，後來就去找那隻紅頭小鳥了，感覺它們兩個是好朋友。