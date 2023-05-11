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孫曾堯獨創藝術 「優雅的中國圖章與書法」作品展出

記者蕭迪玉／爾灣即時報導
書法家孫曾堯先生的家人以「優雅的中國圖章與書法」展，為爾灣加大東亞系暑期交換學生項目籌款。（記者蕭迪玉/攝影）
書法家孫曾堯先生的家人以「優雅的中國圖章與書法」展，為爾灣加大東亞系暑期交換學生項目籌款。（記者蕭迪玉/攝影）

爾灣加州大學東亞系5月3日在爾灣巴克萊劇院大廳，展出50餘幅書法家孫曾堯先生作品「優雅的中國圖章與書法」，結合書法與木雕閒章，以創新的手法展現出書法與金石之美。

爾灣加大文學院院長米勒（Tyrus Miller）指出，孫曾堯多年來擔任爾灣加大東亞系書法比賽評審，啟發學生對書法的興趣，是東亞系的老朋友，此次他的家人並趁著作品展覽的機會，為東亞系暑期前往的台灣學習中文的交換學生籌款，不遺餘力提攜後進的精神令人感佩。

五年前去世的孫曾堯，自幼隨其父學習書法，擔任機械工程師近40年退休後，開始全心投入研習書法及金石篆刻，有鑑於中國傳統的閑章充滿哲思與美感，孫曾堯自創以木板雕刻技法，放大圖章上的文字，再配以書法，形成獨創的藝術作品。

據孫曾堯的遺孀王積青表示，孫曾堯退休後除了旅行之外，大多數的時間都投入研習書法及篆刻中，他精選、收集了近200本絕版珍本作為參考，以15年完成約130件作品，每件作品並配合詳細的英文說明，不論中外人士都能了解作品中所蘊涵的意境。這些作品曾先後在哈佛大學、南加大、聖地牙哥中華歷史博物館等地展出，此次在爾灣加大展出近50件作品，5月27日(星期六)也將挑選約35件作品在爾灣中文學校展出。

「優雅的中國圖章與書法」在爾灣加大展出，左起為爾灣加大東亞系中文組組長謝若玫、東...
「優雅的中國圖章與書法」在爾灣加大展出，左起為爾灣加大東亞系中文組組長謝若玫、東亞系前系主任Michael Fuller、退休教授王積青、東亞系系主任胡纓及歷史系教授陳勇。（記者蕭迪玉/攝影）

書法 爾灣加大 退休

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