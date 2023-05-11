校區頻車禍 洛市議員通過安裝減速帶

洛杉磯市議會計劃在全聯合學區安裝減速帶，以提高學童人身安全。（abc7截圖）

洛杉磯 市議會日前通過動議，要求在該市的所有公立學校旁邊的要道安裝減速帶，以提高交通安全並保護學生。市議會希望從2023-24學年開始，在每所公立小學旁邊的要道都能安裝減速帶，以降低學生上學時的人身安全風險。交通部也將制定相應計劃，確保減速帶的設置能有效改善學生的安全狀況。

這項由洛市議會議長克雷科里安（Paul Krekorian）提出的計劃，將從今年夏天開始在北好萊塢和周邊地區的公立小學安裝減速帶。

據估，一個減速帶平均成本約2萬元，若要在洛杉磯聯合學區 （LAUSD）所有學校安裝減速帶，預計將需約7000萬元的成本。在動議中，克雷科里安也呼籲交通部撥出資金、人力資源和安裝日程，以實施全學區的減速帶計劃。

克雷科里安辦公室表示，減速帶可以有效減緩交通流量，並提高駕駛者的意識。所有安裝減速帶的位置，將在與每所學校校長協商後選定，現階段克雷科里安已在第二選區實施了專門的小學減速帶計劃，並分配地區專項資金。在市議會中，他要求在今年預算提供一定資金，擴展該計劃至全市各區。他強調解決洛市整體超速問題的重要性，以確保所有居民安全。

該計劃起源與兩起悲劇有關。4月25日在漢考克公園小學（Hancock Park Elementary School）發生一起車禍 ，導致一名婦女身亡，其六歲幼女身受重傷。而車禍隔日，洛市的貝倫多中學（Berendo Middle School ）也發生一起14歲學生被撞案。這兩起悲劇促使洛杉磯聯合學區官員，和社區成員敦促市議會採取行動，加強學校周圍公共安全的措施，防止發生更多悲劇。

洛杉磯非營利組織Streets Are For Everyone發言人凱維特（Damian Kevitt）表示，漢考克公園小學的慘案令人悲痛，然而這樣的悲劇卻每天在洛杉磯上演。他認為，設置減速帶和增加過路警衛等措施，是重要的一步。但沒有單一解決方案能夠完全解決超速等造成的傷亡問題。為確保道路安全和保護行人生命，需要綜合考慮多種措施並持續努力。