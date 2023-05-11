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洛縣華女大海遛豬、餵豬 「小豬島」各種玩法大開眼界

記者邵敏／洛杉磯即時報導
小豬衝進海浪中，熱情地加入遊客隊伍。（受訪者提供）
小豬衝進海浪中，熱情地加入遊客隊伍。（受訪者提供）

洛杉磯縣聖瑪利諾市（San Marino）的居民，最近帶孩子坐郵輪出遊，來到加勒比海的巴哈馬小島。他們在大海裡與一群可愛的小豬近距離戲水互動，並給小豬餵食，有趣的經歷讓華女大呼過癮，「我以前不知道，豬這麼會游泳。」

視頻來源：胡曦予/記者邵敏後製

豬會游泳嗎？當然，而且豬的水性還特別好。聖瑪利諾市華裔學生胡曦予（Samantha），日前和家人坐郵輪度春假，一家人在佛羅里達上郵輪，第一站到達巴哈馬。巴哈馬群島上有個小島，每年榮登遊客訪問量第一名，那就是「小豬島」，以島上許多可愛的小豬而聞名。

胡曦予提供的視頻畫面顯示，白色的沙灘上小豬正在歡快地奔跑，黑色、棕色、粉色、花色斑點的小豬們憨態可掬，它們衝進海浪中，熱情地加入遊客隊伍。

小豬衝進海浪中，熱情地加入遊客隊伍。（受訪者提供）
小豬衝進海浪中，熱情地加入遊客隊伍。（受訪者提供）

胡曦予說，體驗很特殊，她在大海裡給小豬餵食，和小豬一起玩水上項目，還可以抱著小豬親暱，就像自己家中的小寵物，「小豬身上沒有臭味，也不嚇人，我感覺很好玩。」胡曦予的媽媽則表示，自己以前不知道豬還會游泳，這次近距離看到了，豬的水性很好，她笑稱，「我在遛姑娘，姑娘在遛豬。」

胡曦予和小豬在大海裡互動。（受訪者提供）
胡曦予和小豬在大海裡互動。（受訪者提供）

「小豬島」一年四季都是旅遊天堂，不過旅遊人士建議，每年淡季5月至6月或9月至11月，選擇這個時間前往，不但可以避開人潮，而且在遊客較少的情況下，島上小豬會比較餓，這樣就會增加跟小豬互動的機會。不過當地導遊告誡，遊客最好不要直接用手餵食小豬，可以將食物放在水中，避免被小豬咬傷的可能。

「小豬島」，以島上許多可愛的小豬而聞名。（受訪者提供）
「小豬島」，以島上許多可愛的小豬而聞名。（受訪者提供）

關於這個島上為何有一群快樂的小豬，人們有很多猜測，有一個版本是，當年水手把這個島當作食物補給站，所以把豬帶到小島上，不過水手離開小島後再也沒有回來，小豬們也就快樂地在島上繁衍生活著。

遊客可以給小豬餵食，一起玩水上項目。（受訪者提供）
遊客可以給小豬餵食，一起玩水上項目。（受訪者提供）

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