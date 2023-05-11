南巴市亞太傳統月嘉年華 展現多元文化與美食

南巴沙迪那市將於5月13日（周六）舉辦亞太裔傳統月嘉年華活動，屆時將有多樣的文藝表演輪番上演。（圖片來源：SPCC）

南巴沙迪那市（South Pasadena）將於5月13日（周六）舉辦亞太裔傳統月嘉年華活動，屆時將有多樣的文藝表演輪番上演，市民可品嚐亞太各地美食 ，購買特色手工藝品、服飾等。孩子們還可以參加有趣的尋寶活動，該活動對公眾免費開放。

當天的表演將展示不同亞太裔文化的精彩表演，活動將以來自小東京的日本 太鼓震撼鼓聲拉開序幕，之後的精彩節目包括韓國、塔希提、柬埔寨和寶萊塢舞蹈、越南 音樂以及傳統舞獅表演等。此外，主辦方還特別為孩子們準備了有趣的尋寶活動。

現場民眾除了觀賞精彩的節目，還能品嚐來自世界各地的美食和街頭小吃，例如波霸奶茶、蛋撻、日本飯糰、菲律賓阿多博肉、越南春捲、四川冰粉、夏威夷刨冰等。現場還設有多個亞太民間組織的展位，讓民眾可以購買到別具一格的T恤、兒童書籍、手工蠟燭、復古服飾、亞洲元素的首飾和配件等。

此次嘉年華由南培城華人協會（SPCC）和南巴沙迪那市政府共同舉辦，主要是為了在亞太裔傳統月，宣揚亞洲及太平洋地區豐富多彩的文化傳統，打造一個多元、包容和互相支持的社區環境。活動時間為周六上午11時至下午2時，地點位於Garfield Park公園。