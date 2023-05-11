影/南加內陸好萊塢明星農場被惡意損壞 華人農場主喊冤

警方在現場調查和取證。（Jack海提供）

內陸帝國一座好萊塢 明星農場近日被人惡意損壞，華人 農場主損失超過30萬元。華人農場主Jack海9日召開記者會，講述這起事故背後的隱情。他表示，損壞農場的人是農場租戶也是前任農場主Jim的兒子，目前他向法院申請禁制令，阻止其再靠近農場，同時會採取先刑事後民事訴訟的原則，捍衛自己的權益。

影音來源：記者張宏

來自中國江蘇的Jack海表示，他喜歡美國的牛仔文化，2020年他看到聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）15號公路的「洛伊羅傑斯農場」（The Roy Rogers Ranch）在出售。這個農場是好萊塢牛仔之王洛伊羅傑斯(Roy Rogers)創建。農場佔地33畝，且拍攝過電影 ，很有知名度。他以185萬元現金買下農場，之後花了200多萬元裝修整改農場，同時建立房車營地和星空球酒店。但是由於不了解美國租約相關的法律政策，原來的業主Jim最初以疫情為由要求繼續住在農場，而他因為不熟悉農場運作，就同意Jim住下來，同時讓其幫忙管理農場。

但一年後他對Jim工作表現不滿意。於是停止其工作。但Jim一直不肯搬走，他們夫婦住在農場4000多呎的主屋，電費也不繳納，每年數萬元電費也一直都是他代繳。

他說，近日他發現電線隱患，因此4日停電檢查，在當晚Jim的兒子開車來到農場，撞毀圍牆和鐵絲網，並將在農場養的動物長角水牛等放出來，把很多建築物撞壞，還撞毀了三個星空球。事發後他趕到現場報警，警方到現場取證。

對於此事，聖伯納汀諾縣警局的Staci Parks在郵件中表示，位於The Roy Rogers Ranch農場一名租戶的成年兒子駕駛車輛，穿過農場的多棟建築物，造成超過30萬元的損失。 事發期間，該農場一名場地管理員試圖阻止他，嫌疑人走到一名場地管理員駕駛的越野車前時被撞倒，調查仍在繼續，此案尚未逮捕任何人。 該調查報告正在提交給聖伯納汀諾縣地方檢察官辦公室審查。

Jack海表示，他在向當地法院申請禁制令，禁止Jim的兒子靠近他的農場。同時在雙方溝通中，對方還使用過侮辱性語言和圖片，他有截圖取證。他計劃採取先刑事後民事的原則，維護自己的權益。