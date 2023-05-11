洛縣南巴警方將為全美首個全電動警車執法單位

南巴沙迪那警察局將成為美國第一個擁有全電動警車隊的執法部門。圖片為Tesla Model Y示意圖。(記者趙健/攝影)

洛杉磯縣南巴沙迪那警察 局（South Pasadena Police Department），將成為美國第一個擁有全電動警車隊的執法部門；十輛全新的特斯拉（Tesla）Model Y，已被運送至南巴沙迪那警察局，這些電動車 將被改裝成警用車輛。

南巴沙迪那市議會於2022年9月投票通過這項警車轉型計劃，該市現有的全部警車將被置換為「零碳排放」的電動車；同時，還將安裝九個警車專用的二級電動汽車 充電器，和一個三級電動汽車充電器。該計劃完成後，南巴沙迪那警局將擁有20輛用於巡邏和行政的電動車，成為全美第一個將整個警車隊車輛轉換為全電動車的執法部門。

該計劃的資金將由巴沙迪那市政府、「移動污染源空氣污染減少審查委員會」（ Mobile Source Air Pollution Reduction Review Committee，簡稱MSRC），以及南加州愛迪生公司（Southern California Edison）聯合負擔。

該計劃完成後，將有部分充電設施面向公眾開放，以提升該地區的充電能力，支持社區不斷增加的電動汽車數量。

據該市政府估計，轉型完成後，僅電動警車的動力費就可從原本的每年4355美元的油費降至366美元的電能費，降幅超過10倍。在未來10年內，每輛電動警車可節省超過30萬美元的油費和維護成本。