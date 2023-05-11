我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費

不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些

洛縣南巴警方將為全美首個全電動警車執法單位

記者趙健／南巴沙迪那市即時報導
南巴沙迪那警察局將成為美國第一個擁有全電動警車隊的執法部門。圖片為Tesla Model Y示意圖。(記者趙健/攝影)
南巴沙迪那警察局將成為美國第一個擁有全電動警車隊的執法部門。圖片為Tesla Model Y示意圖。(記者趙健/攝影)

洛杉磯縣南巴沙迪那警察局（South Pasadena Police Department），將成為美國第一個擁有全電動警車隊的執法部門；十輛全新的特斯拉（Tesla）Model Y，已被運送至南巴沙迪那警察局，這些電動車將被改裝成警用車輛。

南巴沙迪那市議會於2022年9月投票通過這項警車轉型計劃，該市現有的全部警車將被置換為「零碳排放」的電動車；同時，還將安裝九個警車專用的二級電動汽車充電器，和一個三級電動汽車充電器。該計劃完成後，南巴沙迪那警局將擁有20輛用於巡邏和行政的電動車，成為全美第一個將整個警車隊車輛轉換為全電動車的執法部門。

該計劃的資金將由巴沙迪那市政府、「移動污染源空氣污染減少審查委員會」（ Mobile Source Air Pollution Reduction Review Committee，簡稱MSRC），以及南加州愛迪生公司（Southern California Edison）聯合負擔。

該計劃完成後，將有部分充電設施面向公眾開放，以提升該地區的充電能力，支持社區不斷增加的電動汽車數量。

據該市政府估計，轉型完成後，僅電動警車的動力費就可從原本的每年4355美元的油費降至366美元的電能費，降幅超過10倍。在未來10年內，每輛電動警車可節省超過30萬美元的油費和維護成本。

電動車 汽車 警察

上一則

野生動物染新冠 加州現首例

下一則

影/南加內陸好萊塢明星農場被惡意損壞 華人農場主喊冤

延伸閱讀

豐田汽車淨利下滑 四年首見

豐田汽車淨利下滑 四年首見
南韓加碼 優惠電動車稅務

南韓加碼 優惠電動車稅務
鴻海進軍電動車雜音不斷 夥伴Fisker延遲代工時程

鴻海進軍電動車雜音不斷 夥伴Fisker延遲代工時程
全球電動汽車電池消費總量 寧德時代、比亞迪位列前二

全球電動汽車電池消費總量 寧德時代、比亞迪位列前二
巴沙迪那青年論壇 300多人交流

巴沙迪那青年論壇 300多人交流
洛縣和聯邦執法單位合作掃蕩芬太尼 每年全美7萬人喪命

洛縣和聯邦執法單位合作掃蕩芬太尼 每年全美7萬人喪命

熱門新聞

牛錫麟表示，最好的牙齒保健，就是吃完食物、喝了飲料後馬上刷牙。（記者邵敏／攝影）

牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

2023-05-07 13:54
陳先生家的網費近三年來每年都上漲，到今年4月，甚至漲到約80元。（陳先生提供）

洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元

2023-05-09 18:04
洛杉磯購物中心The Grove，5月7日發生大規模鬥毆事件。（目擊者）

LA知名購物中心爆大規模鬥毆 路人驚叫警察在哪？

2023-05-08 14:20
從中國大陸走線（也稱偷渡）到美國的無證移民激增，洛杉磯就是熱門目的地之一。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱對話中國走線人 來美一周就後悔了

2023-05-09 22:28
東方航空公司宣布5月20日首航，推出經濟艙優惠票價。（受訪者提供）

東航新增洛杉磯—上海直飛 比轉機還便宜

2023-05-10 14:12
原價32.88元的小熊砂鍋，售價2.30元。（受訪者提供）

砂鍋只賣2.3元 華人網購險被騙

2023-05-03 13:42

超人氣

更多 >
仙氣白蛇現身家中 村民喊神蹟…專家：怎麼死都不知道

仙氣白蛇現身家中 村民喊神蹟…專家：怎麼死都不知道
疑患抑鬱症 紐約法拉盛31歲華女跳樓身亡

疑患抑鬱症 紐約法拉盛31歲華女跳樓身亡
不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些

不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些
王心凌翻版 她登「乘風2023」輾壓眾人 背後勢力曝光

王心凌翻版 她登「乘風2023」輾壓眾人 背後勢力曝光
「債務違約」會如何？學者：4嚴重後果 將逼麥卡錫讓步

「債務違約」會如何？學者：4嚴重後果 將逼麥卡錫讓步