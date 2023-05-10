全球設計界2個頂尖獎 洛杉磯華人設計師何欣聰雙雙上榜

何欣聰的重塑Pace Gallery品牌設計獲國際設計大獎（International Design Award）。（何欣聰提供）

在全球設計界頂尖的美國Awwward及國際設計大獎（International Design Award），洛杉磯華人設計師何欣聰（Jean Xincong He）分別以汽車互動設計及重塑Pace Gallery品牌等兩項設計，在激烈競爭中脫穎而出，雙雙上榜，令國際設計界矚目。

這是這位來自中國大陸的用戶體驗（UX，全名User Experience，意指根據使用者體驗，解決人們在產品使用上的痛點、提升使用者在產品使用的流暢性；UX可以用於實體物品，也可以用於非實體的網路物件）設計師，近年繼其獲得A'design Award等設計大獎之後，再次登上設計界優勝榜單。

作為世界一流的設計事務所Fantasy用戶體驗設計師的領頭人（UX Designer Lead），何欣聰近年先後帶領團隊幫助亞馬遜 、微軟、阿里巴巴、Snowflake等知名企業設計電子產品，不過近期的獲獎作品則是她個人的專屬設計。她的概念品牌設計Pace Gallery，將傳統畫廊的概念翻新，利用光和影對比在純黑空間中投影以及三棱鏡折射等光影，讓觀眾體驗不一樣的互動感覺。

而參賽Awwward大獎則是不一樣的感覺，該設計大獎為網路設計師量身訂做，參賽無拘個人、團隊和大小公司，包括谷歌設計團隊和許多全球知名的設計工作室也參與其中，她的設計以獨特的視覺表達和濃厚的趣味性獲得評委青睞，「和設計大家們一起競爭能夠上榜，感覺滿棒的」。

她說，設計實際上是三件事情的融合，首先是審美（也就是好不好看）；其次是使用各種工具和手段把腦子裡面的審美需求轉換成藝術設計表達；然後，讓設計表達產生商業價值。

何欣聰表示，她的創作靈感常常來自使用者，也就是用戶本身，客戶的想法、行為方式和感受，是她所有設計的出發點，讓客戶想法和設計的呈現以及商品市場價值達到最大程度。這些年她廣泛吸取了很多頂尖設計大師的營養，發現最鍾情日式、德式和歐式設計以及三者的結合，田中一光、原研哉、Stefan Sagmeister、Philippe Starck、Jony Ive等人的設計理念，都對自己產生很深影響。

對有機會與來自世界各地才華橫溢的人共同參與各種激動人心，且具有挑戰的項目設計，比如電子商務、雲數據、體育和娛樂、移動電子遊戲等，何欣聰表示，作為頂尖設計事務所的用戶體驗設計團隊領頭人，她目前最多的工作是帶領設計方向，幫助客戶定義業務指標和產品願景，設計關鍵功能，確保團隊恆源狀況良好，各種挑戰和壓力，但每天也充滿創意和樂趣。

特別是，在人工智能 時代的到來，她已開始在自己的設計中嘗試利用AI 技術，賦予各種設計更多的可能性。比如嘗試用AI技術輔助調研，使用AI搜羅網絡上的相關數據，快速生成能夠使用的用戶體驗和大數據趨勢等，從而更準確地把握用戶需求和行為模式。