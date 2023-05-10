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影/小偷盜竊後重返現場擦指紋 卻與屋主相遇 視頻全錄

記者邵敏／洛杉磯即時報導
小偷與屋主發生正面衝突。（KTLA5）
小偷與屋主發生正面衝突。（KTLA5）

西洛杉磯（West L.A.）日前發生一起盜竊案件，小偷盜走居民家中數千元的錄音設備，兩小時後重返案發現場，企圖擦拭作案留下的指紋，卻正巧與屋主相遇，兩人發生激烈衝突。監控視頻捕捉到完整的畫面。

影音來源：被害人／記者邵敏後製

盜竊案發生在西洛杉磯Pico-Robertson地區的一戶居民家中，案發時間是5月4日（周四）下午，小偷翻牆進入後院並闖入居民家中的一輛汽車，視頻顯示這名穿著黑色衣服、戴黑色帽子的嫌疑男子，拎走一個紅色的袋子，裡面裝有主人工作需要的錄音設備，價值數千元。

被害人Daniel Lobell是喜劇演員，他擁有一輛校車改造的移動錄音棚，停在家中後院，這是他的辦公室，Lobell在這裡錄製一檔廣受歡迎的播客節目「現代哲學家」，這是一個以漫畫談論哲學的節目。此外，他還用這個移動錄音棚製作其他作品，這是Lobell賴以生存的工作。

但是，盜賊偷走整套錄音設備，包括相機、切換器、耳機、存儲卡等，總價值約2萬5000元。案發後，Lobell注意到汽車的門是開著的，他隨後發現錄音裝備不見了。但沒想到，兩個小時後，竊賊蒙著臉，換了一身衣服，但戴著同樣的帽子，竟然重新回到案發現場，清除作案時在移動錄音棚上留下的指紋。

就在小偷準備再次離開現場時，Lobell當時正沉浸在失去重要物品的沮喪中，突然抬頭看見小偷，憤怒的他表示，自己當時真想殺了這名小偷。兩人發生衝突，小偷很快被擊退並迅速逃離，但失竊財物沒有被追回。

發生這樣的事，被害人表示已好幾天無法入睡，每聽到一點聲音就會驚醒，隨即跳起來保護家人。儘管目前經濟困難，但這位喜劇演員慶幸自己和家人沒有受到傷害。他分享監控視頻和經歷，希望警方能盡快抓住嫌犯，也希望引起其他居民警惕。同時，這位喜劇演員發起 GoFundMe 眾籌活動，以便他可以重建移動錄音棚重新開始工作。

小偷重返案發現場，擦拭作案留下的指紋。（KTLA5）
小偷重返案發現場，擦拭作案留下的指紋。（KTLA5）

汽車 洛杉磯 GoFundMe

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