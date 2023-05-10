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洛縣華人熱門點幾小時找不到車位 母親節周末預計一樣

記者邵敏／洛杉磯即時報導
漢庭頓圖書館外的馬路出現停車長龍。（記者邵敏／攝影）
漢庭頓圖書館外的馬路出現停車長龍。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣聖瑪利諾市（San Marino）著名的漢庭頓圖書館（The Huntington Library），是華人熟悉的熱門景點，最近此地的停車難成為遊客熱議話題。高峰期間，不僅園內的停車場爆滿，就連景點外的幾條馬路也出現停車長龍，場面十分壯觀。而本周末將迎來5月14日的母親節，預計也會一位難求。

洛縣亞凱迪亞市（Arcadia）居民Anna，是漢庭頓圖書館的會員，享有一年內無數次免費網上訂票。聽說該景點的玫瑰花、紫藤花最近盛開，Anna早早地預定周末的會員入場票，並在5月6日（周六）這天，帶著孩子前去賞花。

當天下午到達景點附近時，Anna傻了眼，她發現漢庭頓圖書館附近幾條馬路全都停滿了車，長長的停車隊伍看不到尾，就像盤踞的長龍一般，景點入口處也顯示門票售罄，說明當天的遊客已爆滿。Anna抱著試一試的心態，開車進入園內，希望能有好運氣在裡面找到停車位。

漢庭頓圖書館園區內擁有一個很大的停車場，以字母數字標識停車位置。 6日周末這天，偌大的停車場幾近瘋狂，Anna找遍每一個角落，都沒有位置，很多遊客開著車在裡面不停兜轉，希望能撿漏，導致交通一度混亂，多名景區工作人員在現場緊張地協調。

Anna發現，不少停車位之間的行車道上也排滿車輛長龍，她開始以為這些車都是在排隊等候位置。但工作人員解釋，因為沒有停車位，遊客可以將車停在行車道上，但需交出鑰匙，以便旁邊車輛準備離開時，工作人員可以幫助調度位置，不被擁堵在裡面。可就連這樣的緊急停車位，那時也已經爆滿。

Anna開著車在園區內兜了一個多小時，沒有找到車位，她又開車到景區外，但能停到的位置距離很遠，停好車走路到景點需半個多小時，最後Anna無奈地放棄這天的觀花行程，打道回府。不少華人反映與Anna經歷相似，有人長途趕到漢庭頓圖書館旅遊，不想放棄當天行程，停車竟然花了幾個小時。

眼下正值春季百花盛開，再加上漢庭頓圖書館的中國園擴建、玫瑰花茶室重新開放，吸引遠近不少遊客，很多人聞名前來，停車難的問題在周末等假日尤其突出。民眾如果能錯開高峰期，就可以避免遭遇長時間找不到車位的尷尬境地，如果只能在周末遊玩，那一定要趁早，不要在中午遊客最多的時候前往。

多名景區工作人員在現場協調交通。（記者邵敏／攝影）
多名景區工作人員在現場協調交通。（記者邵敏／攝影）
停車位之間的行車道上也排滿車輛長龍。（記者邵敏／攝影）
停車位之間的行車道上也排滿車輛長龍。（記者邵敏／攝影）

漢庭頓圖書館 華人 母親節

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