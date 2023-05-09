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華男這樣講價 網費1個月從80元變25元

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洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元

記者王若然／洛杉磯即時報導
陳先生家的網費近三年來每年都上漲，到今年4月，甚至漲到約80元。（陳先生提供）
陳先生家的網費近三年來每年都上漲，到今年4月，甚至漲到約80元。（陳先生提供）

如今物價飛漲，不但吃喝貴，連電費、網費也在上漲。不過在美國，網費不一定是固定不變的，通過一些講價小技巧，也許可以讓費用下降不少。洛杉磯縣居民陳先生，近日就使用了一些小技巧，讓原本每月80元的網費降至25元。

陳先生說，其實小技巧就是價格匹配，也就是常講的「價格匹配」（price match）。陳先生今年4月底得知住宅所在小區新進駐了Verizon電商，一個月網費25元，價格比原來Spectrum一個月80元便宜很多。他打電話給Spectrum說要取消網路，結果對方立刻說可以將網費降到50元。陳先生堅持要取消網路，對方又說，可以將價格降至Verizon給出的一個月25元的價格。

陳先生對此有點吃驚，沒想到一說要取消網路服務，對方竟如此慷慨降價。他慶幸能早點議價，否則就要冤大頭地多交幾個月的昂貴網費。

陳先生建議民眾，可以查詢一下住家所在區域的網路供應商，多家比價。如果有別家給出了更低的價格，那麼就可以與目前使用的電商議價，爭取更低價格。

陳先生自2021年4月搬入小區以來，這裡的網路供應商一直是Spectrum一家獨大。2021年4月時，陳先生家中一個月網費為50元，之後每年網費調漲，2022年4月費用漲至65元。直到今年4月，費用漲至80元。陳先生認為這麼高的網費實在不合理，他的手機費一個月才30元。不過即便如此，陳先生別無選擇，因為小區提供網路的只有一家公司。

2023年4月底，陳先生家中來了一位Verizon公司的推銷員，說該公司新進駐該小區，信號覆蓋很廣，且網速高於Spectrum所提供的。陳先生一聽立刻來了興趣，主要是對方說網費一個月25元，比起原來的80元，實在很划算。不過因為Verizon同時也是陳先生的手機信號供應商，因此能拿到較低價格。他說，幸虧了解到不同電商的進駐才得以降低網費，這就是市場競爭帶給消費者的好處，一家獨大的壟斷只會讓價格越來越高。

在美國，不止網路費用可以進行價格匹配，電話費、商品都可以進行價格匹配。例如沃爾瑪（Walmart）超市就有此政策，只要在別家店找到同款商品價格更低，沃爾瑪可以以對手同價出售商品，但比價對象必須是沃爾瑪列出的28家商店；如果沃爾瑪網站與實體店面同款商品價格有差，也適用價格匹配。除了Walmart，有價格匹配政策的商店還有Target， BestBuy，Home Depot，Lowe等。

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