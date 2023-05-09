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影/好聲音洛杉磯決賽 巴西辣妹熱舞唱歌 台灣國手晉級

記者張宏/洛杉磯即時報導
來自台灣的田徑冠軍廖大維。（記者張宏／攝影）
來自台灣的田徑冠軍廖大維。（記者張宏／攝影）

中國好聲音2023年洛杉磯站總決賽日前在聖蓋博落幕，陳米範、劉子豪和Feifei Zhou最終獲得冠亞季軍。現場歌手各具特色，在中國留學的巴西女孩煜倩，現場大跳熱舞唱中國歌；來自台灣的田徑運動員廖大維，一曲「海闊天空」順利晉級。

影音來源：記者張宏

現場聚集了來自四面八方的歌手粉絲，大家手舉應援牌，為支持的歌手吶喊助威。在眾多選手中，來自巴西的煜倩說的一口流利的中文，今年20歲的她在紐約大學上海分校學習多媒體。她說，她的媽媽是軍人，爸爸是足球運動員，她有多國血統也會多國語言；她會說客家話、廣東話和普通話，這都是照顧她的華人夫婦教她的。唱歌是她的愛好，她參加這次比賽就是教她唱歌的老師推薦，她希望未來能成為專業歌手。

來自台灣的田徑冠軍廖大維，目前在洛杉磯音樂家學院（Musicians Institute）學習聲樂主唱專業，他以一曲Beyond的「海闊天空」順利晉級。不過他認為自己應演繹更好，他說，比賽前一天他剛過完生日休息不好，導致比賽當天狀態不佳，所以他很緊張。不過他也清楚缺乏表演經驗，參加比賽的目的就是增加經驗。下次比賽他還是想唱這首歌，因為歌中堅持夢想不放棄的精神，和他之前做選手骨頭裂掉打石膏一年的經歷，特別有共鳴。

主辦方Tiffany Chang表示，這次比賽優勝者將參與全美總決賽比拼，美國站總決賽的前三名將獲得前往中國參加導演見面試音會的機會。同時開啟「青春以我之名」全美選拔，六歲到17歲的孩子們都可報名參與，屆時將在全美選出15名唱歌、跳舞、樂器和戲曲等所有相關才藝的優勝者，參與節目錄製。屆時會和藝人導師一起拍攝十期一季的節目。

洛杉磯區域聯合主辦方沈萍表示，14場洛杉磯好聲音的結束不是音樂的結束，選手們都有喜歡音樂，熱愛中國音樂的情懷，希望他們能去中國走到比賽的巔峰。

選手中牧師的女兒也來參賽，今年17歲的Richel王爸爸是牧師，媽媽是護士。她喜歡凸顯個性，參賽歌曲基本都是自己作詞作曲的，她想去柏克萊音樂學院學習音樂。還有來自四川的實驗室生物理工男Jerry莊，他說，他喜歡唱歌，參與比賽是想多嘗試和體驗。

亞凱迪亞市市長鄭博仁及市議員王愛琳也到場頒獎祝賀。

現場歌手各具特色，生物理工男Jerry莊（左）、巴西女孩煜倩和牧師的女兒Rich...
現場歌手各具特色，生物理工男Jerry莊（左）、巴西女孩煜倩和牧師的女兒Richel王（右）。（記者張宏／攝影）
中國好聲音2023年洛杉磯站總決賽日前在聖蓋博落幕。（記者張宏／攝影）
中國好聲音2023年洛杉磯站總決賽日前在聖蓋博落幕。（記者張宏／攝影）
主辦方Tiffany Chang（左二）和洛杉磯區域聯合主辦方沈萍（右二）、李敏...
主辦方Tiffany Chang（左二）和洛杉磯區域聯合主辦方沈萍（右二）、李敏（右一）、孫雨婷合影。（記者張宏／攝影）
搞怪女孩。（記者張宏／攝影）
搞怪女孩。（記者張宏／攝影）
來自巴西的煜倩說的一口流利的中文。（記者張宏／攝影）
來自巴西的煜倩說的一口流利的中文。（記者張宏／攝影）
現場聚集了來自四面八方的歌手粉絲，大家手舉應援牌，為支持的歌手吶喊助威。（記者張...
現場聚集了來自四面八方的歌手粉絲，大家手舉應援牌，為支持的歌手吶喊助威。（記者張宏／攝影）

洛杉磯 運動員 巴西

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