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「郭培：高定時裝」受南加藝文愛好者追捧 母親節特價

橙縣訊
寶爾博物館推出「郭培：高定時裝的藝術」。（寶爾博物館提供）
寶爾博物館推出「郭培：高定時裝的藝術」。（寶爾博物館提供）

「郭培：高定時裝的藝術」(Guo Pei: Art of Couture) 去年11月12日在南加橙縣聖塔安那（Santa Ana）的非營利寶爾博物館（Bowers Museum）開幕後，就一直是時尚和文化藝術愛好者打卡必看的展覽。本次展覽的閉幕日是一年一度的母親節(5月14日)，為此，寶爾博物館特別為當天來參觀的母親們提供十元優惠入場券(正常價是每人25元)，此優惠價包括參觀館內其他所有展廳的八個常設展。

43件由設計師郭培親手挑選、最能代表其個人風格的高定作品，讓觀眾讚不絕口，流連忘返。首次來北美展出的「中式嫁衣」更是受到各族裔追捧。  寶爾博物館華裔董事長施劉秀枝說，「郭培：高定時裝的藝術」 再一次完美踐行了寶爾博物館 「通過世界最優秀的文化藝術，讓當地民眾的生活多姿多彩」的辦館宗旨。不計成本、只此一件、 藝術品級的高定時裝，讓觀眾身臨其境地感受到手工精神的極致之美。耗時7500小時(300多天)、 著名影星劉詩詩穿過的中式嫁衣「潮繡褂皇」(King of Chaoshan-style Bridal Top and Skirt)，是這種手工精神的經典代表。

除了閉幕當天為母親們提供特價外，博物館還在「閉幕週末(closing weekend)」推出其他特別項目， 比如，5月13日(六)，AristoKrown手工首飾，上午產品展銷(Trunk Show)，下午製作工坊。當天在郭培展展廳門口還特別邀請弦樂四重奏表演；5月14日(日)，館內Tangata餐廳特別提供母親節Brunch(從上午11點到下午3點，須提前上網預約)。詳情請登錄寶爾網站：bowers.org 。

本次展覽由寶爾博物館主辦，金塔曼尼(Frank Cintamani)博士代表郭培和亞洲高定聯合會給予大力支 持，策展機構是薩凡納時裝/電影博物館(SCAD FASH)和創意職業大學薩凡納藝術與設計學院 (SCAD)。寶爾博物館特別感謝本次展覽的主要贊助杜紀川夫婦(Mary & John Tu)，和中國南方航空物流公司(China Southern Air Logistics)。    

寶爾博物館推出「郭培：高定時裝的藝術」。（寶爾博物館提供）
寶爾博物館推出「郭培：高定時裝的藝術」。（寶爾博物館提供）
寶爾博物館推出「郭培：高定時裝的藝術」，母親節閉幕。（寶爾博物館提供）
寶爾博物館推出「郭培：高定時裝的藝術」，母親節閉幕。（寶爾博物館提供）
寶爾博物館推出「郭培：高定時裝的藝術」。（寶爾博物館提供）
寶爾博物館推出「郭培：高定時裝的藝術」。（寶爾博物館提供）

博物館 母親節 劉詩詩

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