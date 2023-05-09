洛縣高管2021年搭網約車後失蹤 近日遺骸被發現

一年多前失蹤的科技公司創始人鮑曼（Beau Mann），如今其遺體被找到。（網路圖片）

洛杉磯 縣聖塔蒙尼卡（Santa Monica）警方近日在境內發現一具人體遺骸，目前確定該遺體為2021年失蹤的洛杉磯科技公司一位高管。

根據聖塔蒙尼卡警方，這具遺骸是4月25日在一處被荒廢房屋的後院找到的，地址為Santa Moniva Blvd2900號街區。洛杉磯縣法醫辦公室8日確定死者為鮑曼（Beau Mann），死時39歲。

鮑曼最後一次被看到是2021年11月30日，其家人朋友於12月4日報案。根據ABC報導，他在失蹤前曾向911發信息，稱他正在搭乘一輛Uber的網約車，需要幫助。之後便與外界失聯。

鮑曼是Sober Grid 手機 應用的創始人。該APP專門為酒精、藥物成癮者建立橋樑，讓他們相互認識，為他們提供資源，戒除毒癮、酒癮。

根據NBC報導，鮑曼的同性未婚妻Jason Abate曾上過「Missing in America」節目。當時Jason表示他最後一次看見鮑曼是在2021年11月29日，當時他看起來很正常。

鮑曼最後一次被看到是11月30日下午2時，他當時在影城市（Studio City）范杜拉（ Ventura）大道11000號街區的一家便利店。警方已獲取了這家店的監控，裡面拍到了鮑曼。

Jason表示他可以看到鮑曼手機裡有Uber打車的紀錄。在那之後，鮑曼再次乘坐Uber前往聖塔摩尼卡伯克萊（Berkeley）街，這是他生前最後一次乘坐Uber。

當天在搭乘Uber的過程中，鮑曼向警察 發送了求救短信。警方表示，在鮑曼發送了求救短信後，警方一直在試圖聯繫他，但沒有成功。警方也已經調查了當天載他的Uber司機，未發現異樣。

如今過去近一年半後，鮑曼的屍體被發現，發現地點與其下車的聖塔摩尼卡伯克萊街只有20分鐘路程。

鮑曼的死因仍在調查當中，民眾如有線索，可以致電聖塔摩尼卡警局探員Ismael Tavera，電話：310-458-2256，或發電郵：[email protected]。