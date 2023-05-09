我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孟晚舟事件關係惡化 加國和中國外交齟齬一次看懂

新罕州「老人岩」崩塌20年 3D模型重現原貌

南加內陸家庭聚會演變成槍擊案 2死5傷

聖伯納汀諾訊
聖伯納汀諾縣5月7日，家庭聚會演變成槍擊案件，造成 2死5傷。（Fox）
聖伯納汀諾縣5月7日，家庭聚會演變成槍擊案件，造成 2死5傷。（Fox）

南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino）5月7日（周日），一次家庭聚會演變成槍擊案件，已造成兩人死亡，另有五人受傷。案件仍在調查之中。

當局宣布，案發時間是7日凌晨1時左右，位於阿特蘭多市（ Adelanto ）巴特利特大道（Bartlett Avenue）10900 街區的一處住所。

根據聖伯納汀諾縣警局（SBSD）的新聞稿，警方對這起槍擊案迅速做出回應，趕到現場後發現多人受槍傷，包括四名男性和一名女性，年齡從 14 歲到 40 歲不等，都被立即送往醫院。

SBSD 指出，一名 20 歲的男子被發現死在案發現場住宅內，他的身分已被確認，是來自亞利桑納州馬拉納（Marana, Arizona）的Derrick Irutingabo；另一名受害者的名字是Maqwan Allen，也是 20 歲，來自庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga），他被一輛私家車送往醫院，後來因傷不治身亡。

警局兇殺案部門的偵探正在繼續調查這起致命槍擊事件，但表示尚未確定槍手身分，嫌疑人可能涉及一名或多名。截至發稿前，當局沒有提供有關槍擊事件如何發生的細節，也沒有提供任何有關受傷者傷勢情況的信息。

任何了解此事件信息的人都應致電 909-890-4904，聯繫專門調查部門的偵探Nicholas Paslak，希望保持匿名的來電者可以撥打 800-78CRIME，或在線訪問 WeTip 聯繫 We-Tip。

槍擊 亞利桑納州 南加

上一則

加州奴隸制賠償 估非裔長者120萬

延伸閱讀

密州大校園槍傷華生 費城76人哈登邀觀NBA季後賽 贈簽名鞋

密州大校園槍傷華生 費城76人哈登邀觀NBA季後賽 贈簽名鞋
控槍突破 德州眾議會共和黨人 啟動槍管法案

控槍突破 德州眾議會共和黨人 啟動槍管法案
南加內陸警方查獲非法大麻等製品 價值逾百萬

南加內陸警方查獲非法大麻等製品 價值逾百萬
內陸兩地區 3月租金跌逾5%

內陸兩地區 3月租金跌逾5%
塞爾維亞再爆重大槍擊案 8死13傷、槍手逃逸

塞爾維亞再爆重大槍擊案 8死13傷、槍手逃逸
聖伯納汀諾聯合學區 表彰慈濟善舉

聖伯納汀諾聯合學區 表彰慈濟善舉

熱門新聞

牛錫麟表示，最好的牙齒保健，就是吃完食物、喝了飲料後馬上刷牙。（記者邵敏／攝影）

牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

2023-05-07 13:54
原價32.88元的小熊砂鍋，售價2.30元。（受訪者提供）

砂鍋只賣2.3元 華人網購險被騙

2023-05-03 13:42
洛杉磯某知名紅燈區，近期站街女似乎逐漸增加。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱暗訪LA紅燈區 新法縱容站街女？

2023-05-02 21:47
洛杉磯購物中心The Grove，5月7日發生大規模鬥毆事件。（目擊者）

LA知名購物中心爆大規模鬥毆 路人驚叫警察在哪？

2023-05-08 14:20
這款濃縮紅茶加奶，就成了奶茶。（記者王若然／攝影）

Trader Joe's網紅濃縮紅茶 一步做出香濃奶茶

2023-05-02 19:48
華女每天接到數十個垃圾電話、騷擾電話，讓她非常困擾。（受訪者提供）

一天數十通陌生電話 洛縣華女崩潰

2023-05-02 02:20

超人氣

更多 >
德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活

德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活
嬰兒潮世代4成沒退休積蓄 研究：67歲存到年薪10倍才夠

嬰兒潮世代4成沒退休積蓄 研究：67歲存到年薪10倍才夠
在鄰居院子玩躲貓貓 14歲少女遭屋主開槍頭部中彈

在鄰居院子玩躲貓貓 14歲少女遭屋主開槍頭部中彈
加拿大驅逐中國外交官 中駐加使館：堅決採取反制措施

加拿大驅逐中國外交官 中駐加使館：堅決採取反制措施
德州商場濫射 槍手疑極端右翼 韓裔4口之家3死

德州商場濫射 槍手疑極端右翼 韓裔4口之家3死