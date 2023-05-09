南加內陸家庭聚會演變成槍擊案 2死5傷

聖伯納汀諾縣5月7日，家庭聚會演變成槍擊案件，造成 2死5傷。（Fox）

南加 內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino）5月7日（周日），一次家庭聚會演變成槍擊 案件，已造成兩人死亡，另有五人受傷。案件仍在調查之中。

當局宣布，案發時間是7日凌晨1時左右，位於阿特蘭多市（ Adelanto ）巴特利特大道（Bartlett Avenue）10900 街區的一處住所。

根據聖伯納汀諾縣警局（SBSD）的新聞稿，警方對這起槍擊案迅速做出回應，趕到現場後發現多人受槍傷，包括四名男性和一名女性，年齡從 14 歲到 40 歲不等，都被立即送往醫院。

SBSD 指出，一名 20 歲的男子被發現死在案發現場住宅內，他的身分已被確認，是來自亞利桑納州 馬拉納（Marana, Arizona）的Derrick Irutingabo；另一名受害者的名字是Maqwan Allen，也是 20 歲，來自庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga），他被一輛私家車送往醫院，後來因傷不治身亡。

警局兇殺案部門的偵探正在繼續調查這起致命槍擊事件，但表示尚未確定槍手身分，嫌疑人可能涉及一名或多名。截至發稿前，當局沒有提供有關槍擊事件如何發生的細節，也沒有提供任何有關受傷者傷勢情況的信息。

任何了解此事件信息的人都應致電 909-890-4904，聯繫專門調查部門的偵探Nicholas Paslak，希望保持匿名的來電者可以撥打 800-78CRIME，或在線訪問 WeTip 聯繫 We-Tip。