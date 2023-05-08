影/洛市寶馬司機撞飛行人 還將人帶著跑 原因是？

一名駕駛寶馬迷你的司機向人行橫道上的行人撞去，撞倒三名行人，還將一名行人撞到車引擎蓋上並飛速開走。（Fox11）

洛杉磯 西好萊塢 （West Hollywood）5月7日凌晨，一名駕駛著寶馬迷你（mini cooper）的司機，向人行橫道上的行人撞去，撞倒三名行人，還將一名行人撞到車引擎蓋上，並飛速開走。

影音來源：Fox 11、Anton Strubchevsky/記者子為後製

根據西好萊塢警方（West Hollywood Sheriff's Station)的消息，事件發生在5月7日凌晨2時，地點位於Santa Monica大道和N. San Vicente大道的交叉口。

目擊者Anton Strubchevskyi提供的一段影片顯示，駕駛寶馬迷你的司機試圖向右換道，並開進人行橫道，而人行橫道上有許多人正在過馬路。其中一位行人衝向寶馬迷你車，並猛砸車的後窗。隨後，司機似乎受到刺激，將車在人行橫道上打圈，撞到了三位行人，並且將一位行人撞到車的引擎蓋上，接著揚長而去。

案件發生時，目擊者Strubchevskyi駕車行駛在寶馬迷你的正後方。他表示，自己受到了很大的衝擊，沒有時間思考發生了什麼，他向FOX電視台說，「整個事情就發生在幾秒間，有人瘋狂地駕駛，有人被撞飛，這彷彿是電影 中才有的畫面」。

視頻發佈在網路後，許多網友在譴責司機的同時，也聲討砸車窗的行人，一位網友指出「可笑的是這個司機根本沒撞到砸他車窗的人，只傷害到無辜路人」。

三名被撞傷的行人被送往醫院救治，無生命危險。Strubchevskyi將自己的車載錄像交給西好萊塢警方，用於案件調查。警方目前仍在尋找這名駕駛寶馬迷你的司機，並歡迎任何有線索的民眾致電310-855-8850。