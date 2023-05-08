影/洛縣博覽會開幕 美食種類更多 家畜孩子最愛

2023洛縣博覽會。（記者啟鉻／攝影）

南加州 洛杉磯縣博覽會（LA County Fair ）是全美最受歡迎的年度活動之一。2023年洛縣博覽會訂5月5日至29日在波莫那會展中心（Pomona Fairplex）舉辦，今年的主題與「春天」有關，主辦方還特意營造一個鮮花盛開的花圃，讓遊客體驗獨具特色的春天。在博覽會上，吃喝玩樂及現場音樂會豐富多樣，還有多個親子互動、寓教於樂等項目。

視頻來源:記者啟鉻

這是在疫情 大流行之後，繼2022年博覽會百年慶後，第二年再次舉辦博覽會。在疫情前每年的活動都吸引全美各地近百萬遊客參與，活動期間多數展廳不僅提供琳瑯滿目的商品可選購，還有孩童特別喜歡的各種遊樂設施，以及多種美食 飲品，包括成人最愛的生啤酒、各種精釀啤酒和葡萄酒。而一進入會場，就可以聞到烤肉BBQ的香氣，現場有烤火雞腿、香腸、玉米、大肉串，還有各種漢堡、三明治、水果汁等。

今年活動開始時氣溫較往年涼爽，以致很多遊客室外就餐，飲食攤位都很火爆。據媒體公關芮納表示，今年攤商數量比上一年稍多，美食種類也更豐富。

博覽會提供寵物樂園、農場展覽和科學展。在農場展區，波莫那州立工藝大學農學院提供的各種家畜吸引了眾多小朋友和家長，也提供了親子互動的機會。孩童在爸爸媽媽陪伴下，進入綿羊活動的圍欄內，與小羊近距離接觸。有的孩童膽子小，家長就鼓勵他們大膽觸摸。華裔家長呂先生說，這也是鍛鍊孩子膽量的好機會。

其它家畜還有奶牛、山羊、豬以及多種家禽等，同時還具備現場演示會，讓參與者了解家畜日常習慣及如何餵養知識。在室外的爬蟲區，小朋友可以看到多種爬蟲，包括無毒蛇，了解它們的習性。

今年展區還增加了機器人項目，參與者可以操縱機器人，並參與到機器人比賽中。其它項目還有生活物理演示、礦物品辨識以及學區學生農學實踐展品等。為了提醒人們謹防今年野火，還設置專門防火災區，消防人員現場講解，由於今年雨水較多，野生植被瘋長，一旦乾枯增加野火隱患。現場還展示了一輛消防古董車。除了以上展覽，還有藝術、攝影展，通過展覽參與者可瞭解加州歷史，欣賞藝術家和攝影愛好者的作品。

博覽會期間，波莫那會展中心的列車博物館也向遊人開放，這裡保存著全美相當完好的蒸汽機車，有的是目前僅存的展品。從這裡，可以了解美國蒸氣機車發展的歷史。