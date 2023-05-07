抗議者粉色梳子裡藏匕首 闖洛市議會襲擊華裔市議員

30歲的塔佛洛被警方從身上搜出一把外型是梳子但裡面卻藏有匕首的武器。（圖片來源：LAPD Twitter）

洛杉磯 市一名30歲男子5日在洛市議會開會時，對父親是華裔、母親是西裔的市議員梁家訓(Kevin de Leon，前譯德利昂)大聲謾罵，引起騷動。之後這名男子被搜出隨身的粉色梳子內藏有一把匕首，遭到警方逮捕。

洛市警局發布新聞稿指出，5日是第三次在會議上逮捕民眾，被捕的男子塔佛洛（Samson Tafolo）是經常在洛市議會上抗議的常客。5日早上10點左右，在梁家訓上台對墨西哥 的「5月節」進行演講時，他不斷的對梁家訓大罵，曾多次被警告。最後，市議會議長克雷科里安（Paul Krekorian）根據議事規則，要求在場警衛護送塔佛洛離開議會。在被趕出議會之際，塔佛洛與其他抗議者用蠻力將一扇門推開，造成一位保安人員受傷。

事後，這群抗議民眾因涉嫌毆打警察 和擾亂公眾集會被逮捕。當塔佛洛在警局時，警察從他身上搜出一支外型看似粉色梳子的武器，在梳子把手部分和上半部是一個可拆卸的機關，裡面竟然藏著一把匕首。被捕的塔佛洛預計6月2日過堂。

而梁家訓透過發言人向洛杉磯時報表示，他在「5月節」演講時發生的突發事件，是非常沒禮貌和丟臉的，不僅是讓整個洛市出糗，還讓從墨西哥來的特庫安（Tecuanes）表演團看笑話，非常尷尬。

據了解，梁家訓之所以經常受到抗議，是因為他在2022年一段被公開的秘密錄音檔內，與其他兩位前市議員的討論涉及嚴重的種族歧視評論，受到大量譴責。另兩位市議員已被迫辭職，只有梁家訓堅持不下台。