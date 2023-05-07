牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

牛錫麟表示，最好的牙齒保健，就是吃完食物、喝了飲料後馬上刷牙。（記者邵敏／攝影）

人們習慣早上起床後、晚上睡覺前刷牙，這樣的習慣堅持了幾十年。但洛杉磯 縣一名有著30多年經驗的華裔牙醫表示，這個習慣錯了，正確的方法是吃完東西就刷牙，比如早上吃完早飯後再刷牙，晚飯後也應馬上刷牙，當然睡前可再刷一次，這樣才能保證牙齒一直處於乾淨狀態。

牛錫麟畢業於台大牙醫系，後在美國考取牙醫博士，他在洛縣聖蓋博 市（San Gabriel）經營一家兒童牙科診所。對於人們的日常刷牙誤區，牛錫麟表示，最好的牙齒保健，就是吃完食物、喝了飲料後馬上刷牙。他說：「為什麼會蛀牙，就是因為牙齒髒，食物停留在上面發酵酸化，造成蛀牙，牙齒如果一直保持乾淨就不會有蛀牙問題。」

牛錫麟分享個人經歷，他小時候有很多蛀牙，從15歲開始堅持這個習慣，吃完東西就刷牙，喝一杯飲料也會刷牙，如今已經65歲的他表示牙齒非常好，50年來沒有一顆新蛀牙。牛錫麟說他車上一定會備著一把牙刷，平時不需要牙膏，清水刷牙就可以，有些人僅漱口不刷牙，效果會差很多。

牛錫麟建議，人們早上起來可以先吃早飯，如果覺得不習慣就先漱口，等吃完早飯後再刷牙，這樣能保持接下來幾小時牙齒乾淨，沒有食物殘留。同樣，他也建議晚餐後馬上刷牙，不要等到睡前再刷，因為晚餐離睡眠還有一段時間，食物停留在牙齒上不好，特別是孩子晚上玩累就睡了，不願起來刷牙。如果晚上再吃東西，建議睡前再刷一遍，勤刷牙沒有壞處。

有些人認為，吃完東西等待一段時間，或者30分鐘後再刷牙比較好。對於這個觀點，牛錫麟認為有一定理論道理，但沒有實際意義，因為很多人吃完飯就趕著上班，或做接下來的事情，很難等到30分鐘後再刷牙。

對於電動牙刷的使用方式，牛錫麟表示也有一些誤區。傳統的手動刷牙，需用手左右動，但電動牙刷只要放到每顆牙上，保持3秒鐘，就可以自動刷乾淨，再慢慢換到另外一顆牙，一直前後左右動反而不好。此外，牛錫麟還建議人們每天至少使用一次牙線，這樣牙齒可以保持最大程度的清潔，大人最好使用水牙線。