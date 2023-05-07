我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李安曾邀劉亦菲演「色戒」 她看完劇本因這理由拒演

Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了

牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

記者邵敏／洛杉磯即時報導
牛錫麟表示，最好的牙齒保健，就是吃完食物、喝了飲料後馬上刷牙。（記者邵敏／攝影）
牛錫麟表示，最好的牙齒保健，就是吃完食物、喝了飲料後馬上刷牙。（記者邵敏／攝影）

人們習慣早上起床後、晚上睡覺前刷牙，這樣的習慣堅持了幾十年。但洛杉磯縣一名有著30多年經驗的華裔牙醫表示，這個習慣錯了，正確的方法是吃完東西就刷牙，比如早上吃完早飯後再刷牙，晚飯後也應馬上刷牙，當然睡前可再刷一次，這樣才能保證牙齒一直處於乾淨狀態。

牛錫麟畢業於台大牙醫系，後在美國考取牙醫博士，他在洛縣聖蓋博市（San Gabriel）經營一家兒童牙科診所。對於人們的日常刷牙誤區，牛錫麟表示，最好的牙齒保健，就是吃完食物、喝了飲料後馬上刷牙。他說：「為什麼會蛀牙，就是因為牙齒髒，食物停留在上面發酵酸化，造成蛀牙，牙齒如果一直保持乾淨就不會有蛀牙問題。」

牛錫麟分享個人經歷，他小時候有很多蛀牙，從15歲開始堅持這個習慣，吃完東西就刷牙，喝一杯飲料也會刷牙，如今已經65歲的他表示牙齒非常好，50年來沒有一顆新蛀牙。牛錫麟說他車上一定會備著一把牙刷，平時不需要牙膏，清水刷牙就可以，有些人僅漱口不刷牙，效果會差很多。

牛錫麟建議，人們早上起來可以先吃早飯，如果覺得不習慣就先漱口，等吃完早飯後再刷牙，這樣能保持接下來幾小時牙齒乾淨，沒有食物殘留。同樣，他也建議晚餐後馬上刷牙，不要等到睡前再刷，因為晚餐離睡眠還有一段時間，食物停留在牙齒上不好，特別是孩子晚上玩累就睡了，不願起來刷牙。如果晚上再吃東西，建議睡前再刷一遍，勤刷牙沒有壞處。

有些人認為，吃完東西等待一段時間，或者30分鐘後再刷牙比較好。對於這個觀點，牛錫麟認為有一定理論道理，但沒有實際意義，因為很多人吃完飯就趕著上班，或做接下來的事情，很難等到30分鐘後再刷牙。

對於電動牙刷的使用方式，牛錫麟表示也有一些誤區。傳統的手動刷牙，需用手左右動，但電動牙刷只要放到每顆牙上，保持3秒鐘，就可以自動刷乾淨，再慢慢換到另外一顆牙，一直前後左右動反而不好。此外，牛錫麟還建議人們每天至少使用一次牙線，這樣牙齒可以保持最大程度的清潔，大人最好使用水牙線。

專門從事兒童牙科的牛錫麟表示，對於孩子的蛀牙，他會根據具體情況治療，而不是看到蛀牙就建議補，因為孩子的有些乳牙兩三年後就會掉，如果現在不痛，就不建議補，「有些牙不補沒事，一補反而會出現問題。」

對於孩子的蛀牙，牛錫麟會根據具體情況治療，而不是看到蛀牙就補。（記者邵敏／攝影）
對於孩子的蛀牙，牛錫麟會根據具體情況治療，而不是看到蛀牙就補。（記者邵敏／攝影）

洛縣 聖蓋博 洛杉磯

上一則

好萊塢編劇罷工 片商稱AI可寫劇本無異火上加油

延伸閱讀

沒咬硬物 臼齒卻突然斷裂 小心蛀牙神經壞死

沒咬硬物 臼齒卻突然斷裂 小心蛀牙神經壞死
林錦琇、詹翔嵐牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要

林錦琇、詹翔嵐牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要
李晶晶牙科診所 位鑽石吧/西柯文納

李晶晶牙科診所 位鑽石吧/西柯文納
墨西哥小鎮看牙超省錢 每年數十萬美國人湧入

墨西哥小鎮看牙超省錢 每年數十萬美國人湧入
舒小泉牙醫診所 提供全頜迅速種植修復技術

舒小泉牙醫診所 提供全頜迅速種植修復技術
北加金山知名華裔牙醫被謀殺 診所正掛牌出售

北加金山知名華裔牙醫被謀殺 診所正掛牌出售

熱門新聞

女盜賊被打倒在地。（視頻截圖）

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

2023-05-01 16:10
投資移民華人經營高檔餐廳，被查偷稅漏稅，此為示意圖。(Unsplash.com)

華人100萬申請投資移民 遭查稅

2023-05-01 12:37
原價32.88元的小熊砂鍋，售價2.30元。（受訪者提供）

砂鍋只賣2.3元 華人網購險被騙

2023-05-03 13:42
華女每天接到數十個垃圾電話、騷擾電話，讓她非常困擾。（受訪者提供）

一天數十通陌生電話 洛縣華女崩潰

2023-05-02 02:20
爾灣是加州最適合居住的大城市之一。（記者王若然/攝影）

加州這四個城市膺選全美最適合居住地

2023-04-29 14:14
洛杉磯某知名紅燈區，近期站街女似乎逐漸增加。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱暗訪LA紅燈區 新法縱容站街女？

2023-05-02 21:47

超人氣

更多 >
德州購物中心驚傳槍擊 至少8死7傷 槍手遭警擊斃

德州購物中心驚傳槍擊 至少8死7傷 槍手遭警擊斃
74歲英王查理若駕崩 新繼承順序為何？網掀熱議

74歲英王查理若駕崩 新繼承順序為何？網掀熱議
AV女優突爆「我還是處女」 曝光拍性愛影片秘辛

AV女優突爆「我還是處女」 曝光拍性愛影片秘辛
大不敬？英王一走出教堂 哈利即停唱國歌

大不敬？英王一走出教堂 哈利即停唱國歌
星宇航空遇怪風 讓旅客睡航廈「滿地睡袋」畫面曝光

星宇航空遇怪風 讓旅客睡航廈「滿地睡袋」畫面曝光