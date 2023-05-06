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名嘴加持 商家贊助 藝術家表演 好媽媽笑聲不斷

記者楊青/洛杉磯即時報導
世報母親節慶典高潮迭起，驚喜連連，笑聲不斷。（劉子為／攝影）
世報母親節慶典高潮迭起，驚喜連連，笑聲不斷。（劉子為／攝影）

洛城名嘴倪北嘉、林慧懿加持，眾多商家贊助支持和社區名人慷慨解囊，加上藝術家們現場插花，世界日報6日的母親節慶典人氣滿滿，媽媽們滿載而歸。

許氏花旗參、日本富士健康館、德成行、味全、南海岸購物廣場、銀泰珠寶、百藥堂、OSIM、黑帶和琉璃工坊等商家贊助支持了本次母親節慶典；包括李興華翡翠金城、Dr. Fuji、琉璃工坊USA、OSIM USA、世華人工商婦女企管協會副總會長陳玲華、權威保險負責人裴映棋、美芝秀、世華大洛杉磯分會監事長徐洸玲、世華工商婦女企管協會橙縣分會會長張淑華、爾灣松柏會會長胡安瀅、中華民國僑務委員趙韻梅、于仁豪、羅蘭崗獅子會創會會長徐涵美、第五季國際娛樂等為當天的活動提供了獎品，讓持續三小時的慶典高潮迭起，驚喜連連。

加州實力派歌手謝莉靖在當天的慶典上再展歌喉，為母親們獻上耳熟能詳的華洋歌曲，再現惠特尼的天籟之音；好萊塢魔術城堡魔術師周澤友現場表演別開生面的鴿子魔術以及百變珠寶箱，現場為媽媽們送上驚喜小禮物；能歌善舞的美食達人林慧懿在與倪北嘉主持現場活動的同時，還插花現唱經典英文歌曲「世界之巅」（Top of the World），驚艷全場。

母親節 中華民國 加州

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世報母親節感恩午宴 15模範媽媽精彩故事

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