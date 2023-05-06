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世報母親節感恩午宴 15模範媽媽精彩故事

記者楊青/洛杉磯即時報導
「歲月正佳，好好愛她」洛杉磯世界日報2023年母親節感恩午宴6日盛大登場，15位年度模範母親和兒女、家人、友人、僑社歡聚一堂，分享人生精彩故事，接受滿滿祝福與感恩。（記者楊青/攝影）
「歲月正佳，好好愛她」洛杉磯世界日報2023年母親節感恩午宴6日盛大登場，15位年度模範母親和兒女、家人、友人、僑社歡聚一堂，分享人生精彩故事，接受滿滿祝福與感恩。（記者楊青/攝影）

「歲月正佳，好好愛她」洛杉磯世界日報2023年母親節感恩午宴6日盛大登場，15位年度模範母親和兒女、家人、友人、僑社歡聚一堂，分享人生精彩故事，享受美食、鮮花，音樂、歌舞與禮物，接受滿滿祝福與感恩。

888海珍大酒樓的午宴慶典現場音樂流淌，歡樂溫馨。世界日報社長于趾琴以最誠摯的心意，向關愛子女至深至切且奉獻人生無怨無悔的母親們表達致敬，祝福所有的母親身心愉悅，幸福美滿。她向每位獲得殊榮的模範母親一一頒獎。

聯邦眾議員趙美心、加州眾議員方樹強、洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育、天普市長文尚承、聖蓋博副市長吳程遠、蒙特利公園市市長Jose Sanchez到場祝賀，感謝世界日報為社區搭建共慶母親節、分享母親們養育孩子和人生奮鬥的美麗故事的平臺，更祝福所有的母親們節日快樂，身體健康，天天開心。台北洛杉磯經濟文化辦事處處長紀欽耀、洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永等也向慶典送上祝福。

世界日報2023年模範母親評選得到民眾踴躍參加，許多家庭、親友團和社團都踴躍推薦自己心目中的「明星媽媽」。6日公佈的15位模範母親分別是：善盡孝道全心侍母的京劇名旦王海波；培養了三個藤校孩子的企業家張嫺；風雨不改携子之手走過半個多世紀的華而美；配合夫婿創業、以兒子孝順為自豪的許聖美；一人持家培養三個博士的張金翼；兼顧家庭的職場女强人蘇凱筠；樂善好施為華人爭取權益的黃鍾艷珍；教導孩子誠信個個有成的林玫君；帶100元來美隻身創業有成的王君儀；助人爲樂的模範村長林鄭靜萍；培養孩子獨立傳承華人文化的魯淑芳；十八般武藝的虎媽兔媽張靜；為女堅持美國夢的餐館媽媽樊榮；時間管理大師超人媽媽耿雪梅；因材施教兩女有成的秦力勝。每位上台領獎的媽媽都獲得親友團簇擁和喝彩，臺上臺下掌聲雷動。

去年世界日報模範母親歸亞蕾等南加州多位社區名人母親，當天也特別通過視頻從北京、上海和紐約為新年度的模範媽媽們送上祝福。正在上海拍戲的翁虹表示，自己今年扮演了很多母親角色，但從自己成為母親之後，才真正體認到了母愛的深度和厚度。蘋果花歌后楊燕也特別紐約祝福母親們幸福快樂，她即興唱到，「真的好愛你，愛你愛到心坎裏」，表達對所有母親地美好祝福。

世界日報母親節午宴，聯邦眾議員趙美心（右）向社長于趾琴頒贈表揚狀。（記者劉子為／...
世界日報母親節午宴，聯邦眾議員趙美心（右）向社長于趾琴頒贈表揚狀。（記者劉子為／攝影）

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