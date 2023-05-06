世華總會長莊住維訪美 3個北美新分會成立

世華總會訪美記者會，(左起)世華名譽總會長黎淑瑛，現任總會長莊住維，洛僑中心主任陳敏永，世華第12屆副總會長陳玲華。（記者王若然／攝影）

世界華人 工商婦女企管協會（Global Federation of Chinese Business Women，CFCBW）總會長莊住維5日在洛杉磯 華僑文教中心召開記者會，詳細介紹了5月4日至17日訪美行程，並宣佈將有3個北美新分會成立。

莊住維總會長一行在南加 州的行程繁忙，她和團隊4日已在南加舉辦過團隊會議及聯誼。5日上午拜會了經文處，下午拜會僑教中心，晚上有當地世華分會姐妹的歡迎晚宴。6日下午則會在爾灣舉辦「總會長有約」，於當地分會姐妹溝通經驗，交流心得。晚上則會出席世華橙縣分會的創會晚宴。莊住維介紹說，這將是世華的第81個分會。世華橙縣分會創會會長張淑華說，目前該會已吸納約45位會員，未來發展潛能無限。

莊住維總會長此次訪美，洛杉磯是第一站，此後還將前往紐約、大華府、巴爾的摩、密歇根和奧蘭多等地。此行將見證三個分會的誕生。她說，世華婦女企管協會明年成立30年，至今在全球成立的分會有80個。當初創會會長的心願之一，就是在全球建立超過百個分會。

除了見證分會的誕生，莊住維總會長還會與北美的姐妹分會成員聯誼，與各地區的會員姐妹進行會務發展的切磋請益和感情凝聚。此外，拜訪每個地區的政府官員和國會議員，與當地政商僑團進行互動交流，加強聯繫。

事實上，世界華人工商婦女企管協會每一屆總會長都會率團到訪北美。這屆總會長莊住維於2022年10月當選，這是她上任後第一次率團訪美。北美地區一直是世華協會最重視的地區，不僅因為這裡的分會最多，還因為影響力巨大。目前北美有21個分會，今年將增至24個。她說，世華蓬勃發展，影響力逐年提升，少不了姐妹們的團結相助。她介紹了此行的三大主軸，分別是發展組織即創會，與分會姐妹親善聯誼以及國民外交，增加台灣影響力。

洛杉磯華僑文教中心主任陳敏永出席了當天的記者會，並與世界華人工商婦女企管協會互贈禮物。他高度稱讚了世華在全球的影響力，感謝世華在全球各地成立分會，讓海外「女力」凝聚在一起，讓影響發揮到最大，能彼此分享經驗，幫助大家在生活、經商方面有更好成就。在台灣需要幫助的時候，世華總是第一時間站出來，回饋社會，更讓海外人士更加關注台灣，在國際上提升台灣影響力。