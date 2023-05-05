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聖瑪利諾華協植樹 紀念國父保護環境

記者趙健／洛杉磯市即時報導
聖瑪利諾年度植樹活動旨在鼓勵民眾保護環境，同時紀念國父孫中山先生。（記者趙健/攝影)
聖瑪利諾年度植樹活動旨在鼓勵民眾保護環境，同時紀念國父孫中山先生。（記者趙健/攝影)

聖瑪利諾華人協會4日在蕾西公園(Lacy Park)舉行年度植樹活動，鼓勵民眾保護環境，同時紀念國父孫中山。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、第25選區州參議員Anthony Portantino辦公室代表、聖瑪利諾市議會成員及學區教委等均到場，並在活動結束後一同參觀了孫中山先生百年前種下的木蓮樹。

華人協會會長陳秋昌（Alan Chen）介紹，植樹活動是華協的傳統，已延續20多年，種下了130多棵樹。如今漫步在聖市的公園和街道兩旁，很容易發現這些曾經栽種的樹木。作為這裡的新移民，華人居民也希望能為自己的社區出力；除了平時捐助籌款，這裡種下的每一棵樹都是他們為這座城市留下的美好印記，也是華人群體成為社區一部分的記錄。

駐洛杉磯經文處處長紀欽耀參加了植樹活動，他表示，台灣和聖瑪利諾市的友誼可以追溯到1910年，當年國父孫中山先生曾親自在這片區域的土地上，種下兩顆小樹並予命名，現均超過百年，仍茂盛生長。 「十年樹木，百年樹人」，如今後人以植樹方式紀念國父孫中山，傳承他的抱負、推進自由民主之路，是一個非常有意義的活動。

在活動上，第25選區參議員Anthony Portantino辦公室代表，向市政府和華協頒發表彰證書。

植樹活動是華人協會的傳統，已延續20多年，種下了130多棵樹。（記者趙健/攝影)
植樹活動是華人協會的傳統，已延續20多年，種下了130多棵樹。（記者趙健/攝影)
駐洛杉磯經文處處長紀欽耀（左二）在聖市官員和華人協會陪同下參觀了孫中山先生百年前...
駐洛杉磯經文處處長紀欽耀（左二）在聖市官員和華人協會陪同下參觀了孫中山先生百年前種下的木蓮樹。（記者趙健/攝影)

華人 聖瑪利諾 洛杉磯

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