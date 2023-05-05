聖瑪利諾華協植樹 紀念國父保護環境

聖瑪利諾年度植樹活動旨在鼓勵民眾保護環境，同時紀念國父孫中山先生。（記者趙健/攝影)

聖瑪利諾 市華人 協會4日在蕾西公園(Lacy Park)舉行年度植樹活動，鼓勵民眾保護環境，同時紀念國父孫中山。駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、第25選區州參議員Anthony Portantino辦公室代表、聖瑪利諾市議會成員及學區教委等均到場，並在活動結束後一同參觀了孫中山先生百年前種下的木蓮樹。

華人協會會長陳秋昌（Alan Chen）介紹，植樹活動是華協的傳統，已延續20多年，種下了130多棵樹。如今漫步在聖市的公園和街道兩旁，很容易發現這些曾經栽種的樹木。作為這裡的新移民，華人居民也希望能為自己的社區出力；除了平時捐助籌款，這裡種下的每一棵樹都是他們為這座城市留下的美好印記，也是華人群體成為社區一部分的記錄。

駐洛杉磯經文處處長紀欽耀參加了植樹活動，他表示，台灣和聖瑪利諾市的友誼可以追溯到1910年，當年國父孫中山先生曾親自在這片區域的土地上，種下兩顆小樹並予命名，現均超過百年，仍茂盛生長。 「十年樹木，百年樹人」，如今後人以植樹方式紀念國父孫中山，傳承他的抱負、推進自由民主之路，是一個非常有意義的活動。