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洛縣要在哈岡建遊民收容中心 社區上千居民憤怒抗議

記者楊青/哈仙達岡即時報導
反對在當地建立永久性遊民收容中心，哈仙達岡上千華洋居民4日傍晚集結社區中心抗議洛杉磯縣政府，兩派人士數度激烈爭執，相互嗆聲，場面火爆。（記者楊青/攝影）
反對在當地建立永久性遊民收容中心，哈仙達岡上千華洋居民4日傍晚集結社區中心抗議洛杉磯縣政府，兩派人士數度激烈爭執，相互嗆聲，場面火爆。（記者楊青/攝影）

抗議洛杉磯縣政府要在當地建立永久性遊民收容中心，哈仙達岡上千華洋居民4日傍晚集結社區中心嗆聲，大批民眾與少數支持者數度發生激烈爭執，場面火爆。

傍晚時民眾擠爆整個社區中心，他們高舉「Kids Safty First」、「Protect Our Community」、「We want Safety for our community」、「Too close to our school」，反對在當地建設永久性遊民中心，以及「Community is ours」「Votes」、「No Representation from our community」等標牌，譴責洛杉磯縣政府在沒有廣泛徵求民意的基礎上，强行將帶有安全隱患的計劃强加給社區。一名華裔民眾高舉的中文標牌上寫道「給我安全社區」，相當醒目。

洛杉磯縣政府當晚派出了縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）的主管房屋和遊民事務的助理、遊民中心設計人員等組成的團隊，解說哈仙達岡七街村（7th Avenue Village at Hacienda Heights）從臨時庇護站變成「永久」遊民收容中心的建設計劃。該團隊表示，將原來的142間客房改建成帶有小廚房的小型公寓的建設工程，將在22023年7月開始施工，預計2024年11月竣工，遊民將從2024年底開始入住，2025年春末全部租出。

現場民眾群情激憤。不少民眾表示，洛縣政府4日晚所謂的社區公聽會形同虛設，縣政府當晚不是來徵求民眾的意見，而是將已經設定好的遊民中心計劃通知居民。「這是我們的社區，我們是納稅人，為什麼對社區安全無話語權？」現場民眾對官方代表的發言不斷發出「liar」的噓聲，不少民眾對著政府代表拇指朝向。但有幾名支持者在現場高呼「housing is human right（住房是人權）」，結果被不多數人質問，「你是哈岡居民嗎，否則住嘴」。原定一小時的公聽會，在火爆的場面中持續近兩小時。洛縣警局十多名警員在現場維持秩序。

哈崗華人協會方孝偉會長表示，縣政府將哈岡第七街村從臨時庇護站變成「永久」遊民收容中心，事關整個哈岡和附近地區的安全及所有的民眾生活品質。他呼籲居民都勇敢站出來，發出聲音，維護自己的權益。

核桃市議員、38區聯邦眾議員競選人秦振國也上台發言，他表示，政府的決定應該以大多數民眾的利益為優先考量，而不是為少數人的利益傷害大多數人的利益。政府在事關居民日常生活的議題上應該多聽聽民眾的聲音。

哈岡第七街村位於60號公路7街出口附近。方孝偉表示，洛縣政府在很多居民不知情的情況下購置了附近的Motel 6旅館成立臨時設置中心，這次又要將原來的臨時收容站變成永久性收容中心，而且規模更大。一旦成爲收容中心，政府未來的撥款可以預見是只增不減，規模繼續擴大，哈岡居民和社區安全、民眾住家品質、房地產價值被一群不住在哈崗（在哈崗沒有房地產）的人決定。他質疑，洛杉磯縣政府的做法不符合美國的司法程序，洛縣設立遊民中心的過程令人質疑。

反對在當地建立永久性遊民收容中心，哈仙達岡上千華洋居民4日傍晚集結社區中心抗議洛...
反對在當地建立永久性遊民收容中心，哈仙達岡上千華洋居民4日傍晚集結社區中心抗議洛杉磯縣政府，兩派人士數度激烈爭執，相互嗆聲，場面火爆。（記者楊青/攝影）
反對在當地建立永久性遊民收容中心，哈仙達岡上千華洋居民4日傍晚集結社區中心抗議洛...
反對在當地建立永久性遊民收容中心，哈仙達岡上千華洋居民4日傍晚集結社區中心抗議洛杉磯縣政府，兩派人士數度激烈爭執，相互嗆聲，場面火爆。（記者楊青/攝影）
反對在當地建立永久性遊民收容中心，哈仙達岡上千華洋居民4日傍晚集結社區中心抗議洛...
反對在當地建立永久性遊民收容中心，哈仙達岡上千華洋居民4日傍晚集結社區中心抗議洛杉磯縣政府，兩派人士數度激烈爭執，相互嗆聲，場面火爆。（記者楊青/攝影）
反對在當地建立永久性遊民收容中心，哈仙達岡上千華洋居民4日傍晚集結社區中心抗議洛...
反對在當地建立永久性遊民收容中心，哈仙達岡上千華洋居民4日傍晚集結社區中心抗議洛杉磯縣政府，兩派人士數度激烈爭執，相互嗆聲，場面火爆。（記者楊青/攝影）

遊民 洛縣 洛杉磯

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