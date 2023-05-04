我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「尋豬、養豬、殺豬」 反騙志工：臉書亂加好友多為詐騙

歐盟和中國誰較偽善？牛津教授激辯北大學者

嬰兒車衝向車流 千鈞一髮男子相救 母腿軟嚇壞了

赫斯皮利亞訊
女子向嬰兒車衝去，卻兩次摔倒，眼看嬰兒車就要衝到馬路上，危機時刻一名男子跑出來出手相助。（視頻截圖）
女子向嬰兒車衝去，卻兩次摔倒，眼看嬰兒車就要衝到馬路上，危機時刻一名男子跑出來出手相助。（視頻截圖）

近日，南加州聖伯納汀諾縣（San Bernardino）赫斯皮利亞（Hesperia）一名女子在車上收拾東西時，旁邊的嬰兒車以及車上的幼兒突然往後退去，朝著車輛川流不息的馬路上衝去。而女子向嬰兒車衝去，卻兩次摔倒，眼看嬰兒車就要衝到馬路上，危機時刻一名男子跑出來出手相助，化解了危機。而附近的監控，剛好拍下這驚險的一幕。

來源：ABC／記者王若然後製

根據ABC報導。事情發生於5月1日。一名女子將越野車（SUV）停在一個洗車場（A1 Hand Car Wash）的門口，並探身在車子後座不知在收拾著什麼。突然，原本停在她身邊且上面坐有其嬰兒的嬰兒車開始後退，並衝往車水馬龍的大馬路上。從監控可以看到，大馬路上的車子川流不息，且車速很快。女子這時雖然反應過來，立刻衝向嬰兒車，卻被絆倒。等她掙扎著站起來想要衝過去時，又再次跌倒，無法起身。

眼看嬰兒車就要衝到大馬路上，這時，旁邊一名身著深色衣服的男子跑上去將嬰兒車攔住，阻止了悲劇發生。這時，另一名餐廳服務員也跑過來，將跌倒的女子扶起來。深色衣服的男子將嬰兒車推回給女子，並給了她一個擁抱。

視頻中，女子想要拉住嬰兒車，卻兩次摔倒不起。（ABC）
視頻中，女子想要拉住嬰兒車，卻兩次摔倒不起。（ABC）

視頻中，女子想要拉住嬰兒車，卻兩次摔倒不起。（ABC）
視頻中，女子想要拉住嬰兒車，卻兩次摔倒不起。（ABC）

根據ABC報導，這名搶救嬰兒車的男子叫Ronald Nessman。他說，「我當時聽到有女士在尖叫，我去救嬰兒車，她跌倒了兩次。」他說，「我看到嬰兒車快衝到馬路上，第一直覺是向嬰兒車跑去。我很感激自己恰巧那時在附近。」Nessman說，看到嬰兒車時，沒想太多，第一反應是去阻止車子衝到馬路上，當時車很多，車速很快。那名女士摔倒受傷了，無法站起身。

Nessman說，那名女子的膝蓋在流血，她當時嚇壞了，她在哭泣。這是為何他當時給了她一個擁抱。Nessma那天剛剛參加完一個工作面試，正陪妹妹洗車。他說，嬰兒車上的寶寶安然無恙，當時還對他微笑。他說目前自己還在找工作，希望未來可以找到工作。

這名搶救嬰兒車的男子名叫Ronald Nessman。（ABC）
這名搶救嬰兒車的男子名叫Ronald Nessman。（ABC）

加州 南加 面試

上一則

肯德基母親節買感恩雞塊套餐 送12個雞塊

延伸閱讀

聖伯納汀諾聯合學區 表彰慈濟善舉

聖伯納汀諾聯合學區 表彰慈濟善舉
南加青少年因狂按門鈴、露屁股賠上命 兇嫌終被判有罪

南加青少年因狂按門鈴、露屁股賠上命 兇嫌終被判有罪
壓力大…時尚品牌「媽媽解放日記」 平底鍋、焦吐司入鏡

壓力大…時尚品牌「媽媽解放日記」 平底鍋、焦吐司入鏡
「哈利波特」真的當爸了 與女友推嬰兒車紐約逛大街

「哈利波特」真的當爸了 與女友推嬰兒車紐約逛大街
美國爵士鋼琴大師賈瑪爾辭世 享耆壽92歲

美國爵士鋼琴大師賈瑪爾辭世 享耆壽92歲
大馬僑胞身分證 首度可海外辦理

大馬僑胞身分證 首度可海外辦理

熱門新聞

女盜賊被打倒在地。（視頻截圖）

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

2023-05-01 16:10
加州留學的華人小永被騙走18萬美元。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱被騙18萬 名校華生被操控數月 每天5次..

2023-04-27 20:51
比斯利（Marc Beardsley）和妻子耐斯樂（Rosilyn Nesler）。（ABC）

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

2023-04-27 14:47
爾灣是加州最適合居住的大城市之一。（記者王若然/攝影）

加州這四個城市膺選全美最適合居住地

2023-04-29 14:14
投資移民華人經營高檔餐廳，被查偷稅漏稅，此為示意圖。(Unsplash.com)

華人100萬申請投資移民 遭查稅

2023-05-01 12:37
華女每天接到數十個垃圾電話、騷擾電話，讓她非常困擾。（受訪者提供）

一天數十通陌生電話 洛縣華女崩潰

2023-05-02 02:20

超人氣

更多 >
中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘
研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事

研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事
華府讓步 中飛美班機 1周增至12班 即起生效

華府讓步 中飛美班機 1周增至12班 即起生效
搭飛機遇前座傾倒椅背怎麼辦？他1奇招給對方「酷刑」

搭飛機遇前座傾倒椅背怎麼辦？他1奇招給對方「酷刑」
何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空

何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空