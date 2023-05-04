嬰兒車衝向車流 千鈞一髮男子相救 母腿軟嚇壞了

女子向嬰兒車衝去，卻兩次摔倒，眼看嬰兒車就要衝到馬路上，危機時刻一名男子跑出來出手相助。（視頻截圖）

近日，南加州 聖伯納汀諾縣（San Bernardino）赫斯皮利亞（Hesperia）一名女子在車上收拾東西時，旁邊的嬰兒車以及車上的幼兒突然往後退去，朝著車輛川流不息的馬路上衝去。而女子向嬰兒車衝去，卻兩次摔倒，眼看嬰兒車就要衝到馬路上，危機時刻一名男子跑出來出手相助，化解了危機。而附近的監控，剛好拍下這驚險的一幕。

來源：ABC／記者王若然後製

根據ABC報導。事情發生於5月1日。一名女子將越野車（SUV）停在一個洗車場（A1 Hand Car Wash）的門口，並探身在車子後座不知在收拾著什麼。突然，原本停在她身邊且上面坐有其嬰兒的嬰兒車開始後退，並衝往車水馬龍的大馬路上。從監控可以看到，大馬路上的車子川流不息，且車速很快。女子這時雖然反應過來，立刻衝向嬰兒車，卻被絆倒。等她掙扎著站起來想要衝過去時，又再次跌倒，無法起身。

眼看嬰兒車就要衝到大馬路上，這時，旁邊一名身著深色衣服的男子跑上去將嬰兒車攔住，阻止了悲劇發生。這時，另一名餐廳服務員也跑過來，將跌倒的女子扶起來。深色衣服的男子將嬰兒車推回給女子，並給了她一個擁抱。

視頻中，女子想要拉住嬰兒車，卻兩次摔倒不起。（ABC）

視頻中，女子想要拉住嬰兒車，卻兩次摔倒不起。（ABC）

根據ABC報導，這名搶救嬰兒車的男子叫Ronald Nessman。他說，「我當時聽到有女士在尖叫，我去救嬰兒車，她跌倒了兩次。」他說，「我看到嬰兒車快衝到馬路上，第一直覺是向嬰兒車跑去。我很感激自己恰巧那時在附近。」Nessman說，看到嬰兒車時，沒想太多，第一反應是去阻止車子衝到馬路上，當時車很多，車速很快。那名女士摔倒受傷了，無法站起身。