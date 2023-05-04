熊貓快餐推新菜「和牛水餃 」唯只在洛縣此店試賣

熊貓快餐推限定和牛水餃，僅在巴沙迪那店有售。（熊貓快餐）

熊貓快餐目前正在試推出新菜品-「辣和牛水餃」（Spicy Wagyu Beef Dumplings），即日起至6月1日，但只在洛杉磯 縣巴沙迪那（Pasadena）一家店有售。

這款和牛水餃一份五個，加有羽衣甘藍（kale）和洋蔥配菜。根據網友，一份售價6.4元。目前這道菜只在巴沙迪那市熊貓快菜創新廚房有售，地址為：3867 East Foothill Blvd. Pasadena, CA 91107。該地址經常推出熊貓快餐的創新菜，作為新菜品的試營業點。

這份和牛水餃的特色之處，除了採用百分百高品質和牛肉，還配有甜辣醬。醬的品牌來自Fly By Jing。根據該公司簡介，這款醬主要包含醬油，慢慢熬製的黑糖，蘑菇，大蒜以及各種香料。據悉，這款和牛水餃靈感來自微甜帶鹹四川傳統小吃-鐘水餃。

餃子 中採用的和牛食材來自美國。「和牛」是一種比較昂貴的食材，是牛肉中的高端食材。肉質瘦中有肥，脂肪如雪花般均勻夾在肉中，口感更是鮮嫩香醇，入口即化，因此這類牛肉廣受歡迎。而熊貓快餐此次推出和牛水餃，也是賺足關注度，吸引不少熊貓快餐和水餃迷躍躍欲試。

這款水餃試售賣日截至6月1日，目前不確定熊貓快餐是否會將其推廣到其他店面，因此想要品嚐的民眾不要錯過。

巴沙迪那市熊貓快菜創新廚房其他創新菜還包括：蜂蜜芝麻雞胸肉派（Honey Sesame Chicken Breast Shepherd’s Pie），以及糖醋里肌培根餅乾三明治（Orange Chicken and Bacon Biscuit Sandwich）等。