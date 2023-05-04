我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白卡保底 華埠無證長者無福消受 連生病都沒保險

快看世界／75歲日本翁烏克蘭開餐館 免費送民眾熱食

迪士尼即日至6月4日舉辦星際大戰月活動 星迷可盡興

記者張宏/洛杉磯即時報導
為星戰月打造的Temple Rootleaf美食。（迪士尼提供）
為星戰月打造的Temple Rootleaf美食。（迪士尼提供）

星際大戰月（Star War Month）將於5月1日至6月4日重返迪士尼樂園度假區，為迪士尼樂園及其他地區帶來史詩般的冒險，和令人興奮的風味美食。在一個月中，星戰迷們可在園內盡情感受星戰世界的樂趣。

在慶祝活動中，超空間山（Hyperspace Mountain）回歸，客人可以在超空間中疾馳而過，同時躲避激烈的混戰。星際大戰月的特色食品和飲料也是亮點之一，包括Temple Rootleaf 和 Moss Salad和Darth by Chocolate Parfait等美食。

在迪士尼市中心區，客人可在「星際大戰：絕地武士」的背景下拍照留念，並在 Marceline’s Confectionery、Lovepop、Pandora Jewelry 和 California Sole選購更多周邊商品。迪士尼樂園度假區酒店的電影之夜，還會在5月的特定夜晚放映最受歡迎的星際大戰傳奇電影。

從5月4日開始，通過Disney Genie+ 服務，遊客可定制自己的曼達洛頭盔和盔甲，以BB-8或BD-72形象驚喜現身。除了這些令人驚嘆的體驗之外，迪士尼樂園度假區的客人還可在全年任何時間來到星際大戰園區進入遙遠的銀河系，在星際大戰園區享受激動人心的景點，與熟悉的面孔相遇和品嚐星際美食。

在星戰月的慶祝活動中，超空間山（Hyperspace Mountain）回歸。（...
在星戰月的慶祝活動中，超空間山（Hyperspace Mountain）回歸。（迪士尼提供）

迪士尼 樂園 美食

上一則

洛杉磯直飛上海 最快月中恢復 華人期待票價能降

延伸閱讀

迪士尼樂園七酒店提供折扣 最低一晚97元

迪士尼樂園七酒店提供折扣 最低一晚97元
搭雲霄飛車可排結石？女子到迪士尼實測…隔天見效

搭雲霄飛車可排結石？女子到迪士尼實測…隔天見效
民調：德桑提斯與迪士尼之爭 有助搶共和黨選票

民調：德桑提斯與迪士尼之爭 有助搶共和黨選票
迪士尼告德桑提斯「州府報復違憲」 雙方角力再升溫

迪士尼告德桑提斯「州府報復違憲」 雙方角力再升溫
法律戰再升溫 迪士尼告德桑提斯：州府「報復行動」違憲

法律戰再升溫 迪士尼告德桑提斯：州府「報復行動」違憲
迪士尼今展開第2波裁員 這類人員逃過一劫

迪士尼今展開第2波裁員 這類人員逃過一劫

熱門新聞

女盜賊被打倒在地。（視頻截圖）

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

2023-05-01 16:10
加州留學的華人小永被騙走18萬美元。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱被騙18萬 名校華生被操控數月 每天5次..

2023-04-27 20:51
比斯利（Marc Beardsley）和妻子耐斯樂（Rosilyn Nesler）。（ABC）

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

2023-04-27 14:47
爾灣是加州最適合居住的大城市之一。（記者王若然/攝影）

加州這四個城市膺選全美最適合居住地

2023-04-29 14:14
投資移民華人經營高檔餐廳，被查偷稅漏稅，此為示意圖。(Unsplash.com)

華人100萬申請投資移民 遭查稅

2023-05-01 12:37
華女每天接到數十個垃圾電話、騷擾電話，讓她非常困擾。（受訪者提供）

一天數十通陌生電話 洛縣華女崩潰

2023-05-02 02:20

超人氣

更多 >
中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘
華府讓步 中飛美班機 1周增至12班 即起生效

華府讓步 中飛美班機 1周增至12班 即起生效
研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事

研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事
拿大賞哭哭啼啼、不停鞠躬 評論家批朴恩斌「不像話」

拿大賞哭哭啼啼、不停鞠躬 評論家批朴恩斌「不像話」
搭飛機遇前座傾倒椅背怎麼辦？他1奇招給對方「酷刑」

搭飛機遇前座傾倒椅背怎麼辦？他1奇招給對方「酷刑」