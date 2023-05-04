迪士尼即日至6月4日舉辦星際大戰月活動 星迷可盡興

為星戰月打造的Temple Rootleaf美食。（迪士尼提供）

星際大戰月（Star War Month）將於5月1日至6月4日重返迪士尼樂園 度假區，為迪士尼樂園及其他地區帶來史詩般的冒險，和令人興奮的風味美食 。在一個月中，星戰迷們可在園內盡情感受星戰世界的樂趣。

在慶祝活動中，超空間山（Hyperspace Mountain）回歸，客人可以在超空間中疾馳而過，同時躲避激烈的混戰。星際大戰月的特色食品和飲料也是亮點之一，包括Temple Rootleaf 和 Moss Salad和Darth by Chocolate Parfait等美食。

在迪士尼市中心區，客人可在「星際大戰：絕地武士」的背景下拍照留念，並在 Marceline’s Confectionery、Lovepop、Pandora Jewelry 和 California Sole選購更多周邊商品。迪士尼樂園度假區酒店的電影之夜，還會在5月的特定夜晚放映最受歡迎的星際大戰傳奇電影。