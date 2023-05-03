南加河濱縣警局法醫處約200具大體無人認領

河濱縣警局法醫處。（警方提供）

全美各地每年多發命案，一些死者因為身分不詳，令警方在確認時多有困擾。南加河濱縣警局法醫處有200具大體尚待確認身分。為了儘快完成這項工作，縣府還將獲聯邦司法部 撥專款近50萬元。

女警官芮絲（Nancy Rissi ）領導法醫處團隊在確認離世超過一年的死者遺骸。她表示，若縣府通過接受聯邦司法部的49萬6045元專款，這項工作或會快些完成。「現在這些死者只是John 或者Jane Doe（男女無名氏的代稱），或者是一些編號。我們知道他們都有一個名字，為了確認真相，這就是我們要做的最重要工作。」

據介紹，這筆專款將分三年撥付，部分用於一名法醫處兼職警佐 （Sergeant）、兩名副驗屍官、一名法醫專家、一名法醫牙科專家，以及一名家譜學專家的費用，其餘經費用於支付挖墓及DNA檢測 ，相當於完成確認大約190個遺骸的經費。確認一名死者的費用很重要，芮絲表示，僅打開墓穴就需要5000至6000元，她希望在這筆專款支持下，確認工作能順利完成，並希望支持持續下去。

河濱縣警局副局長夏普 （Donald Sharp ）在呈報縣政委員會的報告中說，每年縣域約有700人死亡時無法確認身分，主因是遺骸無法辨認，以及缺乏書面證明文件。目前積壓尚待確認的大體有200個。在警局的一個相關網頁上，還將無法確認身分者的照片公布，還有面部素描和屍檢報告。

芮絲指出，另一個確認死者身分的挑戰是，一些家屬拒絕配合，甚至不願提供相關資訊，導致警方遇到很多困擾。瑞絲在縣法醫處任職17年，擔任警佐也近八年。談到鑑定死者遺骸及提供家屬確定結果，她表示，會繼續這項工作，也不會轉到其它部門，她說：「讓死者家屬知道所愛的人是如何遭遇不幸，儘管這個過程很痛苦，但總算是有一個結果和安慰。」