影/洛城男子地鐵騷擾還捅人 持刀與警對峙被槍傷

嫌犯將刀丟在地上，又迅速撿起來，並試圖向警察衝鋒，此時一位警察開火。（匿名目擊者）

洛杉磯東好萊塢（East Hollywood)一名男子5月2日在地鐵上騷擾一名女性，隨後在地鐵站 外捅傷一名路人。嫌犯隨後在與警察 對峙過程中試圖持刀衝鋒，被警官開槍擊 中，但倖免於難。

素材來源：KTLA、ABC、匿名目擊者/記者子為後製

根據洛杉磯警局（LAPD）的調查，5月2日早10時，在佛蒙特/比佛利（Vermont/Beverly）地鐵站，嫌犯涉嫌在站台上與一名女性發生肢體衝突。嫌犯隨後逃到地鐵站外的街上，持刀與另一名男子對峙，並在警察趕到前刺傷該男子。

警官魯伊斯（Leticia Ruiz）在新聞發佈會上指出，嫌犯身穿灰色褲子、黑色襯衫，並背著黑色背包。嫌犯試圖沿著佛蒙特大道向北逃跑，警察一路追蹤，並發生一起涉及警察的槍擊事件。

一位匿名目擊者向 KTLA提供了他從公寓窗戶拍攝到的槍擊現場。視頻顯示，嫌疑人試圖藏在一輛汽車後面以躲避警察，曾一度將刀丟在地上，然後又迅速撿起來。當嫌犯試圖向警察衝鋒時，一位警察開槍了。

洛杉磯警局調查人員在槍擊現場找到了一把刀。被槍擊的嫌犯和被刺傷的受害者都倖免於難，目前情況穩定。警方表示尚不清楚涉案人員的動機和關係。

佛蒙特/比佛利地鐵站位於地鐵紅線（Red Line）上，該地鐵線在過去一周已發生過嚴重暴力事件。4月27日早，一位遊民據稱在佛蒙特/聖塔蒙尼卡（Vermont/Santa Monica）地鐵站咬掉了一名警察的手指，因為該遊民涉嫌攜帶冰毒上車而遭到警察質問。

居住在北好萊塢（North Hollywood）的華人留學生小陳，聽到此事後感到害怕，因為她沒有車，出行都是靠公交或打車，經常乘坐紅線。小陳指出，她乘坐地鐵時，雖然車上會有一些行為舉止奇怪的人，但大家互不打擾，且和她一同乘車的還有許多看似上班族的乘客，所以她以往不會感到害怕。但因為接連發生兩起暴力事件，讓遠在中國的父母也很擔憂，囑咐她出行多打車。