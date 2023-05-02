洛杉磯國際機場增加美國國內航線

精神航空（Spirit Airlines） 7月5日開始開通洛杉磯直飛波士頓的航線。（航空公司官網）

美國本地航空熱絡，各個航空公司在航線增班增航線。精神航空（Spirit Airlines） 7月5日開始開通洛杉磯直飛波士頓 的航線，夏威夷 航空（Hawaiian Airlines）5月開始增加往返洛杉磯和火奴魯魯的暑期航班。這意味著旅客這個暑假從洛杉磯國際機場 （LAX）能搭乘更多到美國本土各地的航班。

精神航空公司今夏計劃開通五條新航線，其中包括開通洛杉磯到波士頓的每日航班。該公司網絡規劃副總裁John Kirby在聲明中表示，航空公司相信洛杉磯和波士頓的民眾，都會欣賞他們以如此實惠的價格，為旅客提供價值和便利的行為。他們未來會在全國多個熱門目的地提供新的直飛選擇。

無獨有偶，今夏夏威夷航空公司將從6月2日至7月28日期間，增加兩個洛杉磯往返火奴魯魯的航班，這樣每周二和周五也能從洛杉磯往返火奴魯魯。夏威夷航空高級副總裁兼首席營收官 Brent Overbeek 表示，公司對今夏前往夏威夷的強勁需求感到鼓舞，這些增長標誌著北美市場的健康回報。因此航空公司很高興增加兩班航班，使其他美國大陸的連接變得無縫和方便。

華人秦小姐的男友在波士頓上學，她很高興看到精神航空夏天會開通洛杉磯飛波士頓。她表示，現在美國國內航班基本都恢復正常，甚至航班增加，意味著更多價格的選擇，相信是消費者之福。