我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱暗訪LA紅燈區 新法縱容站街女？

美亞太助卿：台海和平穩定全球關切 非中國內政

洛杉磯國際機場增加美國國內航線

記者張宏/洛杉磯即時報導
精神航空（Spirit Airlines） 7月5日開始開通洛杉磯直飛波士頓的航線。（航空公司官網）
精神航空（Spirit Airlines） 7月5日開始開通洛杉磯直飛波士頓的航線。（航空公司官網）

美國本地航空熱絡，各個航空公司在航線增班增航線。精神航空（Spirit Airlines） 7月5日開始開通洛杉磯直飛波士頓的航線，夏威夷航空（Hawaiian Airlines）5月開始增加往返洛杉磯和火奴魯魯的暑期航班。這意味著旅客這個暑假從洛杉磯國際機場（LAX）能搭乘更多到美國本土各地的航班。

精神航空公司今夏計劃開通五條新航線，其中包括開通洛杉磯到波士頓的每日航班。該公司網絡規劃副總裁John Kirby在聲明中表示，航空公司相信洛杉磯和波士頓的民眾，都會欣賞他們以如此實惠的價格，為旅客提供價值和便利的行為。他們未來會在全國多個熱門目的地提供新的直飛選擇。

無獨有偶，今夏夏威夷航空公司將從6月2日至7月28日期間，增加兩個洛杉磯往返火奴魯魯的航班，這樣每周二和周五也能從洛杉磯往返火奴魯魯。夏威夷航空高級副總裁兼首席營收官 Brent Overbeek 表示，公司對今夏前往夏威夷的強勁需求感到鼓舞，這些增長標誌著北美市場的健康回報。因此航空公司很高興增加兩班航班，使其他美國大陸的連接變得無縫和方便。

華人秦小姐的男友在波士頓上學，她很高興看到精神航空夏天會開通洛杉磯飛波士頓。她表示，現在美國國內航班基本都恢復正常，甚至航班增加，意味著更多價格的選擇，相信是消費者之福。

洛杉磯國際機場 波士頓 夏威夷

上一則

Trader Joe's網紅濃縮紅茶 一步做出香濃奶茶

下一則

世界晚報／投注爭執上演全武行 8中賭客永久禁止入澳門

延伸閱讀

台積電美製晶片可能比台製貴達30% 美國客戶肯埋單？

台積電美製晶片可能比台製貴達30% 美國客戶肯埋單？
台灣第二人 作家陳思宏將參加世界之聲文藝節

台灣第二人 作家陳思宏將參加世界之聲文藝節
全華裔製作的電影「This Time」於洛城電影節全球首映

全華裔製作的電影「This Time」於洛城電影節全球首映
慶祝亞太裔傳統月 南華聯為百年遊民中心獻愛心

慶祝亞太裔傳統月 南華聯為百年遊民中心獻愛心
美駐中大使伯恩斯籲北京擴大溝通 重申一中政策

美駐中大使伯恩斯籲北京擴大溝通 重申一中政策
洛杉磯僑報命案終落幕 兇嫌陳忠啟被判刑21年

洛杉磯僑報命案終落幕 兇嫌陳忠啟被判刑21年

熱門新聞

劉亦菲扮演的許紅豆打坐場景中穿的是Tretorn鞋。（「去有風的地方」劇照）

劉亦菲神仙姐姐同款鞋 加州好市多有賣…才20多元

2023-04-25 18:19
女盜賊被打倒在地。（視頻截圖）

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

2023-05-01 16:10
加州留學的華人小永被騙走18萬美元。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱被騙18萬 名校華生被操控數月 每天5次..

2023-04-27 20:51
比斯利（Marc Beardsley）和妻子耐斯樂（Rosilyn Nesler）。（ABC）

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

2023-04-27 14:47
爾灣是加州最適合居住的大城市之一。（記者王若然/攝影）

加州這四個城市膺選全美最適合居住地

2023-04-29 14:14
投資移民華人經營高檔餐廳，被查偷稅漏稅，此為示意圖。(Unsplash.com)

華人100萬申請投資移民 遭查稅

2023-05-01 12:37

超人氣

更多 >
何處是老家╱長期照護 中產家庭 難以承受之重

何處是老家╱長期照護 中產家庭 難以承受之重
何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了

何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了
這十款二手車品牌 今年貶值最多

這十款二手車品牌 今年貶值最多
一天數十通陌生電話 洛縣華女崩潰

一天數十通陌生電話 洛縣華女崩潰
美股重挫 道指大跌逾500點

美股重挫 道指大跌逾500點