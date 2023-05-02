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Trader Joe's網紅濃縮紅茶 一步做出香濃奶茶

記者王若然／洛杉磯即時報導
這款茶成分很簡單，0糖。（記者王若然／攝影）
這款茶成分很簡單，0糖。（記者王若然／攝影）

如今物價節節攀升，在南加州地區，一般奶茶店的一杯波霸奶茶就要五元以上。對於常喝的奶茶愛好者來說，是一筆不小的開支。近期，Trader Joe’s 推出新一款季節限定有機濃縮冷萃紅茶；4.99元一瓶的濃縮紅茶，可以做四到五杯奶茶，不但實惠，味道還很濃郁，低卡又健康。

這款有機濃縮冷萃紅茶（organic cold brew black tea）是黑色小瓶包裝，放在各種茶類總合貨價上。一瓶裝473毫升，售價4.99元。這款茶純是有機紅茶加純淨水以及一點檸檬酸，沒有任何添加劑。因在冷水中泡成，因此沒有普通熱茶自帶的苦澀味，口感絲滑，味道清新。冷萃茶是近幾年十分流行的泡茶方式，與冷萃咖啡一樣，少了原本的澀味，只留下茶的香甜。

這款濃縮紅茶可以做很多飲品，包括華人喜愛的奶茶。因為是濃縮茶，它的茶味非常濃，因此只要加入牛奶，就是奶茶了。不喜歡牛奶或乳糖不耐的人還可以換成燕麥奶、豆奶，效果也很不錯。這款濃縮茶含糖量為零，卡路里為零，特別適合減脂人士。喜歡甜味的人士可以自加白糖或蜂蜜。至於奶和茶的比例，也可以按照自己的喜好變更。經過記者親自嘗試，比較推薦茶奶比例1:2或1:3。對出來的奶茶比較像港式奶茶，加一點煉乳，可以讓奶茶口感更濃郁。

喜歡波霸的朋友，也可以購買Trader Joe’s自家品牌的Boba kit，裡面有吸管和黑糖波霸。這樣一杯完整的波霸奶茶就做成了。

不過對於用這款紅茶做出的奶茶，風評有好也有壞。有網友認為，這不能與正宗的港式奶茶相比，因為正宗的港式奶茶經過好幾道工序的撞茶，茶味更香濃，口感更絲滑。不過也有網友認為，用這款濃縮茶做奶茶，主要是方便，便宜大碗，口味上接近七八成，就已經很滿意。忙碌的打工人在家根本沒時間做精緻的奶茶。

除了做奶茶，這款飲品還可以製作冰紅茶、凍檸茶等茶類飲料，很適合夏季飲用。官方給出的配方是茶和水的比例為1:7。一整瓶濃縮茶可以做一加侖的茶，當然可以根據喜好加減濃縮茶的量。再加入冰塊和檸檬，一杯凍檸茶就做成了。

需要注意的是，這款茶是濃縮的，不可直接開瓶飲用。對於咖啡因比較敏感的人，建議先試量加入。有網友稱，這款茶咖啡因含量很高，喝多了會影響睡眠。未開封的濃縮茶可以保存很久，常溫保存即可，打開之後要冷藏，21天內飲用完。

一瓶濃縮茶4.99元，可以做四到五杯奶茶。（記者王若然／攝影）
一瓶濃縮茶4.99元，可以做四到五杯奶茶。（記者王若然／攝影）
這款濃縮紅茶加奶，就成了奶茶。（記者王若然／攝影）
這款濃縮紅茶加奶，就成了奶茶。（記者王若然／攝影）

咖啡 牛奶 加州

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