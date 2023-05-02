小飛機墜毀3死 南加三天內第2起

一架小型飛機5月1日墜毀在大熊湖機場附近，造成三人死亡。（KTLA）

當局稱，南加 內陸大熊湖（ Big Bear） 5月1日（周一）下午發生一起飛行事故，一架小型飛機墜毀在一片田野中，當場造成機內三人死亡。

根據大熊湖消防局的說法，這起事故發生在1日下午2時左右，位於 Paradise Way 和 Maltby Boulevard 的拐角處，就在大熊湖機場 （ Big Bear Airport ）以東約一哩處，街對面有幾幢居民住宅。

大熊湖消防局稱，三分鐘後，工作人員趕到事故現場，發現飛機上的三人已經死亡。一張現場照片顯示，一架單引擎飛機直立在草地上，機頭嚴重受損。據悉，地面上沒有人受傷。

遇難者的身分目前尚未公佈，墜機 原因正在調查中。氣象報告稱，墜機時部分多雲，尚不確定是什麼原因導致飛機失事。美國聯邦航空管理局稱，這架飛機的機型是單引擎 Beechcraft A36。

目擊者描述當時的現場，表示聽到一聲巨響，隨後就是可怕的飛機墜毀。居民 Mike Hanson 住在距離墜機現場約兩個街區的地方，他目睹飛機衝向大熊湖機場的著陸點，隨後迅速墜毀，Hanson 與一名鄰居立即衝過去幫助尋找倖存者，但沒有人活著。 Hanson 認為，事故原因可能是飛機著陸時發生錯誤。

這是南加居民區三天內發生的第二起致命空難。 4月29日，一架單引擎飛機墜毀在洛杉磯比佛利山翠斯特（Beverly Crest）附近的山坡上，導致一名 38 歲的飛行員當場喪生。